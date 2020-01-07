Новое сильное землетрясение в Пуэрто-Рико разрушило одну из главных красот острова

"В Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,5. Отключение электричества затрудняет получение информации о возможных убытках и пострадавших", - говорится в сообщении.

Так, землетрясение стало самым мощным из серии землетрясений, произошедших на этой американской территории в последние дни и привели к серьезным разрушениям в некоторых районах.

"Предупреждение о цунами было объявлено для Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов. Управление энергоснабжения Пуэрто-Рико сообщило об отключении электроэнергии по всему острову. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло немного южнее острова на небольшой глубине в 10 километров", - говорится в сообщении.

Мощное землетрясение в Пуэрто-Рико вызвало разрушения и перебои в электроснабжении

Обновлено в 15:03 В Пуэрто-Рико сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение.