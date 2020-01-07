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УНН УНН · · Обновлено в 15:03
· Землетрясение · Электроэнергия · Мощное землетрясение
Новое сильное землетрясение в Пуэрто-Рико разрушило одну из главных красот острова

Новое сильное землетрясение в Пуэрто-Рико разрушило одну из главных красот острова (6 новостей)

«Страну потрясло землетрясение магнитудой 6,5 баллов»

"В Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,5. Отключение электричества затрудняет получение информации о возможных убытках и пострадавших", - говорится в сообщении.

Так, землетрясение стало самым мощным из серии землетрясений, произошедших на этой американской территории в последние дни и привели к серьезным разрушениям в некоторых районах.

"Предупреждение о цунами было объявлено для Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов. Управление энергоснабжения Пуэрто-Рико сообщило об отключении электроэнергии по всему острову. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло немного южнее острова на небольшой глубине в 10 километров", - говорится в сообщении.

Мощное землетрясение в Пуэрто-Рико вызвало разрушения и перебои в электроснабжении
Мощное землетрясение в Пуэрто-Рико вызвало разрушения и перебои в электроснабжении

Обновлено в 15:03 В Пуэрто-Рико сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение.

ФОТО К НОВОСТИ: «Новое сильное землетрясение в Пуэрто-Рико разрушило одну из главных красот острова»
Фото Новое сильное землетрясение в Пуэрто-Рико разрушило одну из главных красот острова
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Фото Пуэрто-Рико всколыхнуло землетрясение, магнитудой 6,5 баллов (Фото)
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Телеграф Телеграф  ·  07.01.20, 15:03 В Пуэрто-Рико сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение.
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