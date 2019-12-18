  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Новогодний корпоратив для "слуг народа" подкорректировали: в партии назвали новый "формат"
Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 18:13
· Видео · Новый год
Новогодний корпоратив для "слуг народа" подкорректировали: в партии назвали новый "формат"

Новогодний корпоратив для "слуг народа" подкорректировали: в партии назвали новый "формат" (6 новостей и 1 видео)

«Депутаты от партии Слуга народа» не будут тратить на новогодний корпоратив миллион гривен от спонсоров, а заплатят за вечеринку сами»

В провластной партии Слуга народа решили не привлекать спонсоров к проведению новогоднего корпоратива. Нардепы оплатят вечеринку из собственного кармана. Об этом сказал народный депутат, глава партии Александр Корниенко в комментарии YouTube-каналу Pavlovsky News в среду, 18 декабря.

"Другое решение фракция приняла. Люди будут скидываться. Как-будто идешь просто в кафе и платишь за столик. В районе 2-3 тысяч гривен. Если взять миллион и разделить на 300 человек, то где-то так выйдет", – отметил Корниенко.

В то же время глава партии отказался ответить журналисту на вопрос о якобы отсутствии юридических адресов у ряда фирм, которые пожертвовали по 3 млн гривен для Слуги народа. Корниенко посоветовал "обратиться в компанию Bihus".

"Они делали расследование. Там можно уточнить, почерпнуть это", – заявил он.

"Ночная жрица". Полякова выпустила клип с участниками "Лиги…

На прошлой неделе стало известно, что Слуга народа проведет новогодний корпоратив. Тогда Александр Корниенко сообщил, что политсила проведет вечеринку в одном из самых дорогих киевских ночных клубов – CHI. Он оценил это мероприятие в миллион гривен. Также на корпоративе будут отдыхать представители Офиса президента и Кабмина.

Ранее сообщалось, что для нардепов Слуги народа проведут еще один тренинг – чтобы повысить их цифровую грамотность и научить заполнять налоговые декларации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 18:08 "Другое решение фракция приняла. Люди будут скидываться. Как-будто идешь просто в кафе и платишь за столик. В районе 2-3 тысяч гривен. Если взять миллион и разделить на 300 человек, то где-то так выйдет", – отметил Корниенко.

Обновлено в 18:13 Решение объявил Корниенко

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  18.12.19, 15:26 Члены политической партии Слуга народа будут платить за новогодний корпоратив со своих карманов. Такое заявление сделал заместитель главы фракции Александр Корниенко в интервью PavlovskyNews. "Другое…
Канал 112 Канал 112  ·  18.12.19, 15:39 Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что их новогодний корпоратив оплатят сами депутаты, а не спонсоры. Об этом он сказал в комментарии для YouTube-канала Pavlovsky…
Апостроф Апостроф  ·  18.12.19, 17:17 Депутаты от партии "Слуга народа» не будут тратить на новогодний корпоратив миллион гривен от спонсоров, а заплатят за вечеринку сами.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  18.12.19, 18:13 Решение объявил Корниенко
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Палата представителей Конгресса США начала заседание по делу об импичменте Трампа

Палата представителей Конгресса США начала заседание по делу об импичменте…
Новогодний корпоратив для &quot;слуг народа&quot; подкорректировали: в партии назвали новый &quot;формат&quot;

Новогодний корпоратив для "слуг народа" подкорректировали: в партии назвали новый…
Суд отпустил Пашинского домой

Суд отпустил Пашинского домой
Еще одному экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсаций на жилье

Еще одному экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсаций на жилье
Кто спасал &quot;Северный поток-2&quot; от санкций в Бундестаге

Кто спасал "Северный поток-2" от санкций в Бундестаге
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса на год

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса на год
Украина получает безвиз со страной на юге Европы: стала известна дата

Украина получает безвиз со страной на юге Европы: стала известна…
Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс в рамках таможенной реформы

Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс в рамках таможенной…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Помощь в борьбе с буллингом: Instagram ввел новую функцию

Помощь в борьбе с буллингом: Instagram ввел новую функцию
Меркушина завоевала &quot;серебро&quot; на третьем этапе Кубка IBU

Меркушина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка IBU
В Киеве состоялся семинар от президента Федерации хоккея Швеции для тренеров и менеджеров

В Киеве состоялся семинар от президента Федерации хоккея Швеции для…
Обвиняемым в убийстве Вороненкова продлили арест

Обвиняемым в убийстве Вороненкова продлили арест
Порошенко вряд ли привлекут к ответственности: Антон Поляков

Порошенко вряд ли привлекут к ответственности: Антон Поляков
Лунин дебютирует за Вальядолид в матче Кубка Испании

Лунин дебютирует за Вальядолид в матче Кубка Испании
По делу супругов Грищенко правоохранители задержали предполагаемого заказчика убийства

По делу супругов Грищенко правоохранители задержали предполагаемого заказчика убийства
Убийство Шеремета: защита обжаловала арест Кузьменко

Убийство Шеремета: защита обжаловала арест Кузьменко
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.