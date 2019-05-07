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Гордон Гордон · · Обновлено в 16:51
· Президент Украины · Житель · Власти Украины · Израиль
Новые власти Украины попытаются заселить Донбасс евреями, - советник Путина Глазьев

Новые власти Украины попытаются заселить Донбасс евреями, - советник Путина Глазьев (5 новостей)

«Советник российского президента Сергей Глазьев заявил, что новая власть Украины, возможно, попытается «заселить Донбасс евреями»»

Советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев предположил, что при новом президенте Украины на Донбасс будут массово переезжать жители Израиля, "уставшие от перманентной войны".Советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев в своем авторском блоге для газеты "Завтра" высказал мнение, что администрация президента США Дональда Трампа задолго до выборов сделала ставку на президента Украины Владимира Зеленского, а на Донбасс при новой власти будут массово переселяться жители Израиля. Блог был опубликован 6 мая.

По версии Глазьева, это связано с "общим креном Белого дома в сторону крайне-правых сил в Израиле", которые якобы поставят Киеву новые задачи.

"Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей земли обетованной так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан", написал советник Путина.

Глазьев призвал Кремль "не обольщаться" по поводу смены риторики Киева и "проводить системную политику освобождения Украины", пока в ней не произойдет "чудесное преображение власти".

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22 августа 2016 года глава Генпрокуратуры (ГПУ) Украины Юрий Луценко сообщил, что 18 представителям власти РФ, включая Глазьева, направлено официальное подозрение в совершении преступлений против территориальной целостности Украины. Луценко предложил подозреваемым добровольно прибыть в Киев для дачи показаний.

Кроме того, ГПУ опубликовала записи телефонных разговоров Глазьева от 2014 года относительно подготовки так называемого референдума в Крыму и массовых беспорядков в Донецке, Одессе и Харькове. В ведомстве назвали Глазьева "ключевым исполнителем преступлений против Украины". Как считают украинские следователи, Путин в 2014 году назначил Глазьева куратором событий на востоке Украины, потому что тот родом из Запорожья.

Обновлено в 16:26 Советник российского президента Сергей Глазьев заявил, что новая власть Украины, возможно, попытается «заселить Донбасс евреями».

Обновлено в 16:51 Советник президента РФ Сергей Глазьев высказал предположение, что «зачищенные от русского населения» территории Донбасса могут быть заселены евреями.

ФОТО К НОВОСТИ: «Новые власти Украины попытаются заселить Донбасс евреями, - советник Путина Глазьев»
Фото Советник Путина Глазьев заявил, что новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями
Фото Советник Путина: новая украинская власть планирует заселить Донбасс евреями
Фото Власти Украины заселят Донбасс евреями — советник Путина
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  07.05.19, 16:26 Советник российского президента Сергей Глазьев заявил, что новая власть Украины, возможно, попытается «заселить Донбасс евреями».
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  07.05.19, 16:51 Советник президента РФ Сергей Глазьев высказал предположение, что «зачищенные от русского населения» территории Донбасса могут быть заселены евреями.
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