Новым послом Украины в США станет Ельченко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил информацию о том, что США дали согласие на назначение новым послом Украины Владимира Ельченко. Об этом глава МИД сообщил в интервью УНИАН.

"Мы уже получили агреман. ... Мы определились еще два месяца назад. ... Это есть наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", - отметил Пристайко.

Он также сообщил, что Украина получила агреманы относительно послов еще нескольких стран.

"Относительно определенного количества послов мы уже получили агреманы. Уже подготовились полностью. По некоторым есть готовые указы. Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы о назначении ряда руководителей важных для нас миссий", - сказал министр.

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Ранее СМИ из своих источников сообщали, что США дали предварительное согласие (агреман) на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США. С 2015 года Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. Ожидается, что его заменит нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который курирует в центральном аппарате международные организации.

Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако до этого времени эта должность остается вакантной. По данным источников, представления, на основании которых со своих постов были уволены Чалый и еще 10 дипломатов, подписал не министр иностранных дел Павел Климкин, а его заместитель Егор Божок. Освобождение Чалого связывают с тем, что Зеленский не доверяет опытному дипломату, считая того "человеком Порошенко". После избрания Зеленского на пост президента американский вектор внешней политики государства оказался под контролем Администрации, а потом Офиса президента, а не МИД и посольства.

Обновлено в 12:07 Соединенные Штаты дали согласие на назначение новым послом Украины Владимира Ельченко.

Обновлено в 14:19 Известно, что с 2015 года Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. Ожидается, что его заменит нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации.