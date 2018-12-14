  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Новым владельцем телеканала "112 Украина" стал народный депутат Тарас Козак
Экономика и финансы
ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 13:24
· Депутат
Новым владельцем телеканала "112 Украина" стал народный депутат Тарас Козак

Новым владельцем телеканала "112 Украина" стал народный депутат Тарас Козак (7 новостей)

«Давний соратник Медведчука за несколько месяцев стал владельцем двух телеканалов.  »

Собственник компании Plirofories AG (Швейцария) Эдуард Кац продал телеканал "112 Украина" депутату Верховной Рады Тарасу Козаку (фракция "Оппозиционный блок"). Об этом говорится в сообщении телеканала, передают Українськi Новини. "Новым владельцем телеканала "112 Украина" стал народный депутат Тар

Обновлено в 13:21 Давний соратник Медведчука за несколько месяцев стал владельцем двух телеканалов.

Обновлено в 13:24 Новым владельцем телеканала «112 Украина» стал народный депутат Тарас Козак. Об этом сообщает 112 Украина. "Несомненно, это большая ответственность. Я уверен, что мы сможем закрепить лидерские позиции канала в информационном сегменте и сделать его одним из лучших телеканалов Украины. Обещаю обеспечить бесперебойную работу канала несмотря на давление со стороны власти. И, конечно, гарантирую отсутствие любого вмешательства в редакционную политику", - заявил Тарас Козак. Тарас Козак родился 6 апреля 1972 года во Львове. Образование – высшее. В 1995 году окончил Львовский сельскохозяйственный институт (экономист, бухгалтерский учет и финансы), в 1999 году - Львовский государственный университет имени Ивана Франко (юрист). Кандидат экономических наук (2001 г.). С 1993 года работал в Государственной налоговой инспекции города Львова. С 1998 года - в Государственной налоговой администрации во Львовской области на должностях заместителя председателя и первого заместителя председателя ГНА во Львовской области. С 2003 года – начальник Западной региональной таможни. С 2004 года – заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины - начальника Западной региональной таможни, с 2005 по 2010 год – заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины. В 2011-2014 гг. – председатель правления ООО "Прайвет Канселер". С 2014 года – народный депутат Украины VIII созыва. Также избирался депутатом Львовского областного совета IV (2002 г.) и VI (2010 г.) созывов. Награжден орденом "За заслуги" III степени, почетными званиями "Почетный работник налоговой службы Украины" (2000 г.), "Заслуженный экономист Украины" (2004 г.), правительственной наградой Молдавии (высшая награда республики – "Орден Почета"). Телеканал "112 Украина" – информационно-аналитический телеканал, осуществляющий вещание с ноября 2013 года. Канал доступен в пакетах крупнейших кабельных операторов страны, транслируется через цифровую эфирную сеть DVB-T2 через спутник AMOS-3. Вещание канала осуществляется 24 часа в сутки. Генеральный продюсер – Артем Марчевский. Генеральный директор телеканала – Егор Бенкендорф.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  14.12.18, 10:34 Новым владельцем телеканала "112 Украина" стал народный депутат Тарас Козак. "Несомненно, это большая ответственность. Я уверен, что мы сможем закрепить лидерские позиции канала в информационном сегменте…
Новое Время Новое Время  ·  14.12.18, 11:28 Собственник швейцарской компании Plirofories AG Эдуард Кац заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продаже телевизионного канала 112 Украина.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  14.12.18, 12:25 Народный депутат от "Оппозиционного блока" и соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, который в октябре этого года стал владельцем канала NewsOne, теперь является конечным бенефициаром и канала…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.12.18, 13:21 Давний соратник Медведчука за несколько месяцев стал владельцем двух телеканалов.  
Голос.UA Голос.UA  ·  14.12.18, 13:24 Новым владельцем телеканала «112 Украина» стал народный депутат Тарас Козак. Об этом сообщает 112 Украина. "Несомненно, это большая ответственность. Я уверен, что мы сможем закрепить лидерские позиции…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Укрлендфармингу Бахматюка удается повысить качество урожая с помощью использования беспилотников

Укрлендфармингу Бахматюка удается повысить качество урожая с помощью использования беспилотников
Объем мирового долга достиг 225% глобального ВВП

Объем мирового долга достиг 225% глобального ВВП
&quot;Укравтодор&quot; не будет платить за асфальт, уложенный в снег

"Укравтодор" не будет платить за асфальт, уложенный в снег
Новым владельцем телеканала &quot;112 Украина&quot; стал народный депутат Тарас Козак

Новым владельцем телеканала "112 Украина" стал народный депутат Тарас Козак
Гривна к евро подешевела до 31,68 грн/€

Гривна к евро подешевела до 31,68 грн/€
Курс доллара на межбанке снизился

Курс доллара на межбанке снизился
В США &quot;Нафтогаз&quot; выиграл суд на получение информации об активах &quot;Газпрома&quot; в Европе

В США "Нафтогаз" выиграл суд на получение информации об активах…
Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2019 год

Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2019 год
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Теракт в Страсбурге: задержаны семь подозреваемых

Теракт в Страсбурге: задержаны семь подозреваемых
Лукашенко: Беларусь никогда не войдет в состав России

Лукашенко: Беларусь никогда не войдет в состав России
Руководитель &quot;Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств&quot; не задекларировал недвижимость в Ялте и неверно указал свой доход - НАПК

Руководитель "Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств" не задекларировал недвижимость в…
В Беларуси совместно с китайцами собрали первые серийные микроавтобусы МАЗ

В Беларуси совместно с китайцами собрали первые серийные микроавтобусы МАЗ
Филиндаш возглавит Киевскую региональную организацию партии &quot;Наши&quot;

Филиндаш возглавит Киевскую региональную организацию партии "Наши"
Базы данных воинских подразделений во Львовской области могла похитить Россия, - СБУ

Базы данных воинских подразделений во Львовской области могла похитить Россия,…
В Германии приняли закон о признании третьего пола

В Германии приняли закон о признании третьего пола
На улицах города работает 359 единиц спецтехники и 70 бригад ручной уборки, - КГГА

На улицах города работает 359 единиц спецтехники и 70 бригад…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.