Собственник компании Plirofories AG (Швейцария) Эдуард Кац продал телеканал "112 Украина" депутату Верховной Рады Тарасу Козаку (фракция "Оппозиционный блок"). Об этом говорится в сообщении телеканала, передают Українськi Новини. "Новым владельцем телеканала "112 Украина" стал народный депутат Тар

Обновлено в 13:21 Давний соратник Медведчука за несколько месяцев стал владельцем двух телеканалов.

Обновлено в 13:24 Новым владельцем телеканала «112 Украина» стал народный депутат Тарас Козак. Об этом сообщает 112 Украина. "Несомненно, это большая ответственность. Я уверен, что мы сможем закрепить лидерские позиции канала в информационном сегменте и сделать его одним из лучших телеканалов Украины. Обещаю обеспечить бесперебойную работу канала несмотря на давление со стороны власти. И, конечно, гарантирую отсутствие любого вмешательства в редакционную политику", - заявил Тарас Козак. Тарас Козак родился 6 апреля 1972 года во Львове. Образование – высшее. В 1995 году окончил Львовский сельскохозяйственный институт (экономист, бухгалтерский учет и финансы), в 1999 году - Львовский государственный университет имени Ивана Франко (юрист). Кандидат экономических наук (2001 г.). С 1993 года работал в Государственной налоговой инспекции города Львова. С 1998 года - в Государственной налоговой администрации во Львовской области на должностях заместителя председателя и первого заместителя председателя ГНА во Львовской области. С 2003 года – начальник Западной региональной таможни. С 2004 года – заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины - начальника Западной региональной таможни, с 2005 по 2010 год – заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины. В 2011-2014 гг. – председатель правления ООО "Прайвет Канселер". С 2014 года – народный депутат Украины VIII созыва. Также избирался депутатом Львовского областного совета IV (2002 г.) и VI (2010 г.) созывов. Награжден орденом "За заслуги" III степени, почетными званиями "Почетный работник налоговой службы Украины" (2000 г.), "Заслуженный экономист Украины" (2004 г.), правительственной наградой Молдавии (высшая награда республики – "Орден Почета"). Телеканал "112 Украина" – информационно-аналитический телеканал, осуществляющий вещание с ноября 2013 года. Канал доступен в пакетах крупнейших кабельных операторов страны, транслируется через цифровую эфирную сеть DVB-T2 через спутник AMOS-3. Вещание канала осуществляется 24 часа в сутки. Генеральный продюсер – Артем Марчевский. Генеральный директор телеканала – Егор Бенкендорф.