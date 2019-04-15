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Общество
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· Пресс-служба · Гривна · Кинотеатр
Новый арендатор помещения кинотеатра "Киев" увеличит поступления в бюджет в 45 раз, - КГГА

Новый арендатор помещения кинотеатра "Киев" увеличит поступления в бюджет в 45 раз, - КГГА (4 новости)

«Победителем открытого конкурса на аренду помещения кинотеатра Киев на открытом аукционе стало ООО Синема-Центр»

Аукцион на аренду столичного кинотеатра Киев выиграла сеть Синема Центр, которая предложила арендную плату в 2 169 253 гривны ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в ходе аукциона, в котором приняли участие пять компаний, стартовая цена выросла с 569 253 грн до 2 169 253 грн. Предыдущий арендатор до сих пор платил в бюджет города сумму около 45 тысяч гривен в месяц - в 48 раз меньше, чем должен платить победитель конкурса сейчас.

Участие в конкурсе также принимали ООО Планета Кино, ЧАО Мультиплекс-Холдинг, ОО Фонд Молодость и ООО Сантини Фьюжн.

Срок действия арендного соглашения составляет 10 лет.

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Отметим, победившая в конкурсе фирма записана на панамскую компанию, однако известно, что учредителями сети Cinema City являются бывшие совладельцы телеканала 1+1 Александр Роднянский и Борис Фуксман.

Предыдущий арендатор, ООО Культурный центр Кинотеатр Киев, не подавал документы на новый конкурс.

Во время заседания комиссии в КГГА отметили, что условия конкурса прописаны так, чтобы сохранить "фестивальный и артхаусный профиль" кинотеатра.

В частности, не менее 30% репертуара должен составлять украинский кинематограф. Также арендатор должен сотрудничать с международными кинофестивалями и обеспечить свободный доступ зрителей с инвалидностью.

Отметим, прошлой осенью стало известно, что в Киеве закрываются два кинотеатра - Кинопанорама и Украина.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Новый арендатор помещения кинотеатра "Киев" увеличит поступления в бюджет в 45 раз, - КГГА»
Фото Новый арендатор помещения кинотеатра "Киев" увеличит поступления в бюджет в 45 раз, - КГГА
Фото Назван новый "владелец" кинотеатра Киев
Фото Новый арендатор помещения кинотеатра «Киев» увеличит поступления в бюджет в 45 раз – КГГА
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MIGnews MIGnews  ·  15.04.19, 16:44 Победителем открытого конкурса на аренду помещения кинотеатра "Киев" на открытом аукционе стало ООО "Синема-Центр".
Униан Униан  ·  15.04.19, 17:09 Победителем открытого конкурс на аренду помещения кинотеатра «Киев», которые принадлежат к коммунальной собственности территориальной общины города Киева, на открытом аукционе стало ООО «Синема-Центр»…
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