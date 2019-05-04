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Новый император Японии впервые появился на публике

Новый император Японии впервые появился на публике (4 новости)

«Японский император Нарухито впервые выступил с официальным обращением к народу. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на NHK, речь главы государства…»

Новый император Японии Нарухито впервые с момента его правопреемства появился публике. Об этом сообщает Fox News.

Новый император Нарухито поприветствовал публику в субботу, 4 мая, с балкона, выходящего на территорию дворца, поблагодарив всех за поздравление. Он также пожелал счастья и развития Японии и японскому народу, отметив стремление продолжать следовать принципам правления своего отца.

Сообщается, что 59-летний Нарухито – первый император, родившийся после Второй мировой войны, и тот, кто учился за границей – в Оксфорде.

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Отмечается, что императоры в послевоенной конституции Японии получают только символический статус без политической власти.

Как сообщал УНН, японский император Акихито объявил о своем отречении от престола на церемонии во вторник, 30 апреля, выразив благодарность за поддержку японскому народу во время его 30-летнего правления.

ФОТО К НОВОСТИ: «Новый император Японии впервые появился на публике»
Фото Новый император Японии впервые обратился к народу
Фото Новый император Японии впервые появился на публике
Фото Новый император Японии впервые обратился к своему народу
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Газета День Газета День  ·  04.05.19, 12:15 Новый император Японии Нарухито впервые выступил с обращением к народу, поблагодарив за поздравления со вступлением на престол. Об этом сообщает NHK. «Я стою здесь сегодня после церемонии, знаменующие…
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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  04.05.19, 12:55 Японский император Нарухито впервые выступил с официальным обращением к народу. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на NHK, речь главы государства была зачитана...
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