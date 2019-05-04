Новый император Японии впервые появился на публике

Новый император Японии Нарухито впервые с момента его правопреемства появился публике. Об этом сообщает Fox News.
Новый император Нарухито поприветствовал публику в субботу, 4 мая, с балкона, выходящего на территорию дворца, поблагодарив всех за поздравление. Он также пожелал счастья и развития Японии и японскому народу, отметив стремление продолжать следовать принципам правления своего отца.
Сообщается, что 59-летний Нарухито – первый император, родившийся после Второй мировой войны, и тот, кто учился за границей – в Оксфорде.
Отмечается, что императоры в послевоенной конституции Японии получают только символический статус без политической власти.
Как сообщал УНН, японский император Акихито объявил о своем отречении от престола на церемонии во вторник, 30 апреля, выразив благодарность за поддержку японскому народу во время его 30-летнего правления.