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Новый контракт на транзит структурирован таким образом, чтобы исключить риск изменения тарифов регулятором, - Витренко (5 новостей) «Российский концерн Газпром отказался в рамках газового соглашения с НАК Нафтогаз Украины от претензий по оплате поставок газа на оккупированную…»

Российская компания "Газпром" в рамках соглашений с НАК "Нафтогаз Украины" полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупированный Донбасс. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в старом контракте на транзит и поставку газа были прописаны точки входа в ГТС Украины, которые на сегодня находятся на оккупированном Донбассе.

"На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать", - подчеркнул Витренко.

Он также уточнил, что "Газпром" отказался от претензий в рамках новых договоренностей о транзите.

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