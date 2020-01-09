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Экономика и финансы
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 15:58
· Газ
Новый контракт на транзит структурирован таким образом, чтобы исключить риск изменения тарифов регулятором, - Витренко

Новый контракт на транзит структурирован таким образом, чтобы исключить риск изменения тарифов регулятором, - Витренко (5 новостей)

«Российский концерн Газпром отказался в рамках газового соглашения с НАК Нафтогаз Украины от претензий по оплате поставок газа на оккупированную…»

Российская компания "Газпром" в рамках соглашений с НАК "Нафтогаз Украины" полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупированный Донбасс. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в старом контракте на транзит и поставку газа были прописаны точки входа в ГТС Украины, которые на сегодня находятся на оккупированном Донбассе.

"На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать", - подчеркнул Витренко.

Он также уточнил, что "Газпром" отказался от претензий в рамках новых договоренностей о транзите.

Контракт с
Контракт с "Газпромом" пополнит бюджет Украины на более 7 млрд…

Обновлено в 15:29 Российский монополист Газпром полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупированные территории Донбасса. По словам исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, данное...

Обновлено в 15:58 Российский концерн "Газпром" отказался в рамках газового соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" от претензий по оплате поставок газа на оккупированную часть Донбасса.

ФОТО К НОВОСТИ: «Новый контракт на транзит структурирован таким образом, чтобы исключить риск изменения тарифов регулятором, - Витренко»
Фото Новый контракт на транзит структурирован таким образом, чтобы исключить риск изменения тарифов регулятором, - Витренко
Фото "Газпром" отказался от компенсаций за поставки на оккупированный Донбасс
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MIGnews MIGnews  ·  09.01.20, 15:58 Российский концерн "Газпром" отказался в рамках газового соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" от претензий по оплате поставок газа на оккупированную часть Донбасса.
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