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Новый пешеходный мост в Киеве: эксклюзивные фото с дрона (17 новостей) «Стекло треснуло на двух фрагментах стеклянного пола»

На новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Вчера вечером, 26 мая в субботу, в Киеве открыли новый пешеходный мост над Владимирским спуском, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку.

Однако уже сегодня, на второй день после открытия, на мосту треснуло стекло.

Пока неизвестно, откуда возникло повреждение. Коммунальщики предполагают, что технические работы по восстановлению поверхности могут занять до нескольких дней.

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Сейчас на месте работают правоохранители и коммунальщики.

Обновлено в 20:20 Мэр Киева Виталий Кличко возмущен ситуацией, произошедшей с новым пешеходным мостом, который накануне подарили киевлянам на День города.

Обновлено в 20:35