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УНН УНН · · Обновлено в 20:35
Новый пешеходный мост в Киеве: эксклюзивные фото с дрона

Новый пешеходный мост в Киеве: эксклюзивные фото с дрона (17 новостей)

«Стекло треснуло на двух фрагментах стеклянного пола»

На новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Вчера вечером, 26 мая в субботу, в Киеве открыли новый пешеходный мост над Владимирским спуском, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку.

Однако уже сегодня, на второй день после открытия, на мосту треснуло стекло.

Пока неизвестно, откуда возникло повреждение. Коммунальщики предполагают, что технические работы по восстановлению поверхности могут занять до нескольких дней.

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Сейчас на месте работают правоохранители и коммунальщики.

Обновлено в 20:20 Мэр Киева Виталий Кличко возмущен ситуацией, произошедшей с новым пешеходным мостом, который накануне подарили киевлянам на День города.

Обновлено в 20:35

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Апостроф Апостроф  ·  26.05.19, 16:05 В субботу, 25 мая, в Киеве открыли пешеходный мост, который соединяет Владимирскую горку и парк "Крещатый".
АТН АТН  ·  26.05.19, 16:30 В Киеве 25 мая открыли пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.05.19, 16:54 В ночь на 26 мая вандалы снизу расстреляли из нарезного оружия новый стеклянный пешеходный мост, открытие которого состоялось вчера в Киеве. Об этом сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.Стекло на мосту покрылось…
Униан Униан  ·  26.05.19, 17:24 По словам представителя Муниципальной стражи, стекло треснуло после того как группа неизвестных активно на нем прыгала.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.05.19, 17:42 На пешеходно-велосипедном мосте в Киеве, который только 25 мая торжественно открыл мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром, треснула стеклянная вставка. Произошло это после того, как группа неизвестных…
Гордон Гордон  ·  26.05.19, 18:10 Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что два фрагмента стеклянного пола на мосту, возможно, повредили выстрелами снизу.Новый велопешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой в Киеве 25 мая…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.19, 18:14 Подарунок - до дня міста. У Києві відкрили ще один пішохідний міст - між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий". Урочисте відкриття відбулось напередодні ввечері. Чи прийшов до вподоби містянам та…
Апостроф Апостроф  ·  26.05.19, 18:37 В сети публикуют фото стеклянного пешеходного моста в столице, внутри которого из-за обильных дождей собралась вода.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.05.19, 18:58 В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту одна из секций стеклянного пола покрылась мелкими трещинами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua и публикует соответствующие фото. "Новое стекло на новом мосту. Все покрылось…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.19, 19:14 В Киеве правоохранители расследуют обстоятельства повреждения стекла на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Униан Униан  ·  26.05.19, 19:18 Стекло треснуло на двух фрагментах стеклянного пола.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  26.05.19, 19:29 Несмотря на то, что открытие нового велосипедно-пешеходного моста в Киеве произошло только вчера, уже не обошлось без неприятностей. По свидетельствам очевидцев...
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.05.19, 19:32 Причину появления трещин в стеклянном полу выясняют эксперты-криминалисты.
Униан Униан  ·  26.05.19, 20:18 В Киеве из-за повреждения стекла закрыли пешеходный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.19, 20:20 Мэр Киева Виталий Кличко возмущен ситуацией, произошедшей с новым пешеходным мостом, который накануне подарили киевлянам на День города.
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