Новый посол Украины в США: Ельченко вручил Трампу верительные грамоты

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, сообщило посольство Украины в США.
Обновлено в 03:11 Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, сообщило посольство Украины в США.
Обновлено в 08:20 [video width="320" height="560" mp4="https://vesti.ua/wp-content/uploads/2020/01/Presented-my-credentials-from-ZelenskyyUa-to-realDonaldTrump-today.-Honored-to-representinwhich-always-stood-firmly-in-support-of-our-independence.-.mp4"][/video]