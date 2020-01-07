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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 08:20
· США · Верительные грамоты · Президент США · Посол · Посольство Украины
Новый посол Украины в США: Ельченко вручил Трампу верительные грамоты

Новый посол Украины в США: Ельченко вручил Трампу верительные грамоты (6 новостей)

«Передача верительных грамот состоялось в Белом доме»

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, сообщило посольство Украины в США.

Обновлено в 03:11 Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, сообщило посольство Украины в США.

Обновлено в 08:20 [video width="320" height="560" mp4="https://vesti.ua/wp-content/uploads/2020/01/Presented-my-credentials-from-ZelenskyyUa-to-realDonaldTrump-today.-Honored-to-representinwhich-always-stood-firmly-in-support-of-our-independence.-.mp4"][/video]

ФОТО К НОВОСТИ: «Новый посол Украины в США: Ельченко вручил Трампу верительные грамоты»
Фото Ельченко официально возглавил Посольство Украины в США
Фото Ельченко официально возглавил посольство Украины в США - СМИ
Фото Новый посол Украины в США: Ельченко вручил Трампу верительные грамоты
Фото Ельченко официально возглавил посольство Украины в США- посольство
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  07.01.20, 00:35 Передача верительных грамот состоялось в Белом доме.
Телеграф Телеграф  ·  07.01.20, 02:13 Ельченко официально возглавил посольство Украины в США.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  07.01.20, 02:25 Ранее Владимир Ельченко уже занимал пост постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  07.01.20, 08:20 Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщило посольство Украины в США. Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого…
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Новый посол Украины в США: Ельченко вручил Трампу верительные грамоты

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