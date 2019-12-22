Новый Шулявский мост начали асфальтировать. ВИДЕО (3 новости) «Строители начали асфальтировать новый Шулявский путепровод. Его сдача в эксплуатацию запланирована на конец следующей недели»

Шулявский путепровод начали асфальтировать, подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию покрытия, площадь которого – около 5 тыс. кв. м. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы.

С 23 по 26 декабря, как добавил Кличко, планируется асфальтирование подходов к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, после этого запланированы технические испытания путепровода.

На нем, по словам столичного мэра, планируется установить специальное оборудование, которое будет измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него, а к испытаниям привлекут восемь 30-тонных автомобилей, которые должны создать максимально допустимые нагрузки.

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"Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей по Шулявскому путепроводу уже в конце следующей недели", - подчеркнул он.

Как известно, Шулявский мост частично обвалился 27 февраля 2017 года. Демонтаж моста начался 17 марта 2019 года.

К концу 2019 года планировалось завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево - и правоповоротных съездов, реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройство и озеленение.

Подробнее о планах по реконструкции "уставшего" Шулявского моста можно прочитать здесь.