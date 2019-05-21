Новый трейлер фильма Квентина Тарантино Once Upon a Time in Hollywood / «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби (4 новости) «Полноценный трейлер Однажды в Голливуде подъехал / Фото: Reuters В Сети появился первый полноценный трейлер Однажды в Голливуде от оскароносного…»

Вышел второй трейлер нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood).

Главные роли в картине сыграли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, ушедший из жизни Люк Перри и другие актеры.

Действие фильма происходит в 1969 году и рассказывает о бывшей звезде телевизионных вестернов Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его постоянном дублере (Брэд Питт), которые пытаются выжить в новом Голливуде. При этом они живут по соседству с Шэрон Тейт (Марго Робби) - актрисой и женой режиссера Романа Полански, погибшей в собственном доме от рук серийного убийцы Чарльза Менсона (Дэймон Херриман) и членов его секты.

В украинский прокат картина выйдет 8 августа 2019 года. Первый трейлер можно посмотреть тут.

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В новом ролике персонаж Ди Каприо поджигает нацистов из огнемета.

Как сообщалось ранее, в 2018 году режиссер Квентин Тарантино впервые в жизни женился.

Обновлено в 21:29 Следовательно, певица Даниэла Пик выбрала нежно-пудровое шелковое платье на бретельках, дополнив его элегантной прической и элегантными серьгами. Автогонщица Шеннон Макинтош надела изумрудное плиссированное платье, что подчеркивало грудь и бедра женщины. А вот Марго Робби имела несколько своеобразный, но по-настоящему символический образ.