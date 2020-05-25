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НСЖУ открывает Антикризисную "горячую линию" для редакций СМИ

НСЖУ открывает Антикризисную "горячую линию" для редакций СМИ (4 новости)

«Потеря рабочих мест, уменьшение тиражей и подписки, долги перед типографиями или за трансляцию телерадиосигнала, потеря рекламодателей и отсутствие средств на…»

Национальный союз журналистов Украины начинает онлайн-антикризисную "горячую линию" для редакций, которые пострадали в связи с карантином, сообщает сайт Национальной союза журналистов Украины.

Потеря рабочих мест, уменьшение тиражей и подписки, долги перед типографиями или за трансляцию телерадиосигналу, потеря рекламодателей и отсутствие средств на дальнейшую деятельность. Ли не каждую украинскую редакцию местной газеты, сайта или ТРК зацепил экономический кризис, вызванный распространением эпидемии коронавируса и введенным карантином.

Но если одним медиа предыдущие накопления и внедрены мероприятия по экономии еще позволяют держаться, то часть местных СМИ уже находится в чрезвычайном затруднении. НСЖУ готова предоставлять юридические консультации и советы медиа-экспертов для решения проблемных вопросов, выступать посредником в переговорах с местной властью. Также получены запросы о помощи Союз журналистов адресуватиме к Правительству и парламенту с целью лоб...

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.05.20, 11:29 Потеря рабочих мест, уменьшение тиражей и подписки, долги перед типографиями или за трансляцию телерадиосигнала, потеря рекламодателей и отсутствие средств на дальнейшую деятельность. Чуть ли не каждую…
Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 11:46 ...
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