НСЖУ открывает Антикризисную "горячую линию" для редакций СМИ (4 новости) «Потеря рабочих мест, уменьшение тиражей и подписки, долги перед типографиями или за трансляцию телерадиосигнала, потеря рекламодателей и отсутствие средств на…»

Национальный союз журналистов Украины начинает онлайн-антикризисную "горячую линию" для редакций, которые пострадали в связи с карантином, сообщает сайт Национальной союза журналистов Украины.

Потеря рабочих мест, уменьшение тиражей и подписки, долги перед типографиями или за трансляцию телерадиосигналу, потеря рекламодателей и отсутствие средств на дальнейшую деятельность. Ли не каждую украинскую редакцию местной газеты, сайта или ТРК зацепил экономический кризис, вызванный распространением эпидемии коронавируса и введенным карантином.

Но если одним медиа предыдущие накопления и внедрены мероприятия по экономии еще позволяют держаться, то часть местных СМИ уже находится в чрезвычайном затруднении. НСЖУ готова предоставлять юридические консультации и советы медиа-экспертов для решения проблемных вопросов, выступать посредником в переговорах с местной властью. Также получены запросы о помощи Союз журналистов адресуватиме к Правительству и парламенту с целью лоб...