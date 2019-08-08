Нынешняя земельная реформа позволит создать рынок земли в 40 млн га - Зеленский

В Украине в 2019 году будет проведена земельная реформа, которая позволит создать рынок земли в 2020 году, заявляет президент Украины Владимир Зеленский. «В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в будущем году позволит создать рынок земли на 40 млн га», — сказал он на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг, передает Интерфакс-Украина. По словам президента, в Украине уже есть турецкие компании, которые владеют землей, в частности, компания «Онур». «Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной части Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможность государственного частного партнерства», — сказал Зеленский. «Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, частными компаниями», — сказал он, при этом подчеркнув: Украина будет рада видеть турецких партнеров во всех проектах. Ранее в команде Зеленского заявляли о необходимости открытия рынка земли после подготовки соответствующего законодательства. Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук допускает разблокирование рынка земли до конца 2019 года. «Есть понимание в команде (президента — Ред.), что если это (отмена моратория — Ред.) не будет сделано в этом году, то будет довольно сложно», — говорил он.

Обновлено в 12:49 "В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн гектаров, которая (земля) является одной из лучших в мире по своему качеству", – сказал Зеленский.

Обновлено в 13:00 Президент Украины В.Зеленский подтвердил планы по земельной реформе и запуску рынка земли. Об этом сообщает РБК Украина. 18 января 2001 года Верховная Рада Украины приняла закон № 2242-III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд. Земельный кодекс № 2768-III был принят парламентом 25 октября того же года. С помощью документа установили, что до 1 января 2005 года нельзя продавать или отчуждать земли для ведения сельского хозяйства и паи (разрешается обмен, передача в наследство и изъятие для общественных нужд). С тех пор это называют мораторием на продажу сельхозземель. Действие данного временного запрета продлевали 10 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах). В минувшем году парламент продлил запрет на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года. Депутаты поручили Кабмину до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, однако правительство не выполнило это поручение.