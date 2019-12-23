Нюша назвала дочь Симбой - звезда объяснила свой выбор

Российская певица Нюша спустя два года раскрыла имя своей дочери и нарвалась на волну жесткой критики. Интервью звезда дала журналу HELLO.

Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, родила дочь в ноябре 2018 года. Все это время звезда рассказывала о малышке, но скрывала ее лицо и имя.

На обложке глянца, для которого Нюша сделала первую фотосессию с дочерью, написано, что девочку зовут Симба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru) 22 Дек 2019 в 9:13 PST

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По словам певицы, они с супругом очень долго выбирали имя дочери согласно знаку зодиака, характеру и т.д. Нюша отметила, что она верит во влияние имени на судьбу.

В комментариях к снимку пользователи начали активно комментировать имя девочки. Одни отметили, "хорошо, что не Чунга-Чанга", другие отметили, что полностью девочку зовут Симба Игоревна Сивова.

Многие отметили, что скорее всего это сокращение от полного имени, возможно Серафима.

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