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Нюша назвала дочь Симбой - звезда объяснила свой выбор

Нюша назвала дочь Симбой - звезда объяснила свой выбор (5 новостей)

«Певица Нюша назвала маленькую дочь Симбой и вызвала массу споров в сети»

Российская певица Нюша спустя два года раскрыла имя своей дочери и нарвалась на волну жесткой критики. Интервью звезда дала журналу HELLO.

Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, родила дочь в ноябре 2018 года. Все это время звезда рассказывала о малышке, но скрывала ее лицо и имя.

На обложке глянца, для которого Нюша сделала первую фотосессию с дочерью, написано, что девочку зовут Симба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru) 22 Дек 2019 в 9:13 PST

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По словам певицы, они с супругом очень долго выбирали имя дочери согласно знаку зодиака, характеру и т.д. Нюша отметила, что она верит во влияние имени на судьбу.

В комментариях к снимку пользователи начали активно комментировать имя девочки. Одни отметили, "хорошо, что не Чунга-Чанга", другие отметили, что полностью девочку зовут Симба Игоревна Сивова.

Многие отметили, что скорее всего это сокращение от полного имени, возможно Серафима.

Ранее сообщалось, что фото супермодели Водяновой с сыном удивило поклонников. Также Корреспондент писал о том, что мэром города в США стал семимесячный младенец.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  23.12.19, 10:53 Девочку зовут Симба.
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Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  23.12.19, 14:07 Российская певица Анна Шурочкина (Нюша) назвала дочь Симбой в честь главного героя мультфильма "Король Лев". Артистка хотела, чтобы у ее ребенка было сильное имя. Об этом звезда рассказала в интервью…
Подробности Подробности  ·  23.12.19, 15:18 Певица Нюша назвала маленькую дочь Симбой и вызвала массу споров в сети
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