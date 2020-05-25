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О проведении массовых мероприятий сможем говорить ближе к 22 июня, - Степанов

О проведении массовых мероприятий сможем говорить ближе к 22 июня, - Степанов (4 новости)

«Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что разрешение проведения массовых мероприятий не планируется в ближайшее время, как минимум до 22…»

Концерты и массовые мероприятия в Украине могут разрешить после 22 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга, который транслировал "112 Украина".

По словам Степанова, проведение массовых мероприятий в Украине не предусмотрено в ближайших этапах ослабления карантина.

"Исходя из нашей эпидемиологической ситуации и согласно нашего постановления относительно карантина на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня или тот этап, что наступит после 1 июня или после 10 июня", - заявил министр.

Также Степанов добавил, что говорить о проведении концертов и массовых мероприятий можно будет ближе к 22 июня.

"Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня, каким образом возможно разрешить те или иные крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях", - сказал он.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 09:37 Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что разрешение проведения массовых мероприятий не планируется в ближайшее время, как минимум до 22 июня.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 10:20 Вопрос о разрешении проведения в стране массовых мероприятий Министерство здравоохранения Украины рассмотрит ближе к 22 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве…
Газета День Газета День  ·  25.05.20, 11:17 Вопрос о разрешении проведения в стране массовых мероприятий Министерство здравоохранения Украины рассмотрит ближе к 22 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга…
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