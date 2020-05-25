О проведении массовых мероприятий сможем говорить ближе к 22 июня, - Степанов (4 новости) «Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что разрешение проведения массовых мероприятий не планируется в ближайшее время, как минимум до 22…»

Концерты и массовые мероприятия в Украине могут разрешить после 22 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга, который транслировал "112 Украина".

По словам Степанова, проведение массовых мероприятий в Украине не предусмотрено в ближайших этапах ослабления карантина.

"Исходя из нашей эпидемиологической ситуации и согласно нашего постановления относительно карантина на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня или тот этап, что наступит после 1 июня или после 10 июня", - заявил министр.

Также Степанов добавил, что говорить о проведении концертов и массовых мероприятий можно будет ближе к 22 июня.

"Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня, каким образом возможно разрешить те или иные крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях", - сказал он.