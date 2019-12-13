О Шеремете впервые услышала в день его убийства, – подозреваемая Кузьменко (11 новостей) «Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения»

По словам медика и волонтера Юлии Кузьменко, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, принцип презумпции невиновности нарушил 12 декабря "самый главный человек в этой отрасли".Хирург больницы "Охматдет" и волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявила в Печерском райсуде Киева, где ей избирают меру пресечения, что 12 декабря в ее отношении нарушили принцип презумпции невиновности.

Трансляцию заседания ведет "Радіо Свобода".

"Без меня меня женили. Только без меня меня судили. ...Произошла страшная вещь, когда самый главный человек в этой отрасли нарушил самую главную заповедь этой отрасли. С моей точки зрения, это презумпция невиновности", сказала Кузьменко.

Она подчеркнула, что 12 декабря она "ничего сказать в свою защиту не могла".

Неизвестный избил журналиста

"Вчера в три часа дня не было никаких доказательств. Даже того, что мы сейчас читаем", отметила Кузьменко.

В суде просят отдать ее на поруки ряд граждан, среди которых действующий и бывшие народные депутаты Украины.

Прокуратура ходатайствует об аресте подозреваемой без права на залог.

На заседании суд удовлетворил ходатайство защиты, которая просила разрешить Кузьменко находиться возле адвоката.

В ходе заседания защита подавала заявление об отводе судьи Сергея Вовка, но это ходатайство не удовлетворили.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Следствие рассматривало четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональную деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизацию ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы). В феврале 2017 года приоритетной версией правоохранителей была журналистская деятельность Шеремета. Сейчас основной версией убийства полиция считает дестабилизацию ситуации в Украине. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подчеркнул, что следствие еще не нашло заказчиков убийства.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. На срочном брифинге замглавы Нацполиции Евгений Коваль назвал имена вероятных причастных к убийству: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, Кузьменко и семья участников АТО Владислав и Инна Грищенко.

По его словам, взрывчатку в автомобиль закладывали Кузьменко и Антоненко. Полицейский отметил, что за время АТО Кузьменко приобрела дом и два автомобиля. В ночь на 13 декабря ее задержали.

По версии правоохранителей, Антоненко увлекся ультранационалистическими идеями и для дестабилизации решил убить Шеремета. Антоненко привлек в преступную группу Дугарь и Кузьменко, последние проводили подготовку и разведку для совершения преступления.

На брифинге среди фигурантов дела упоминался ветеран АТО Иван Вакуленко. 7 ноября издание INSIDER писало, что он получил 16 октября

Обновлено в 23:45 Суд арестовал до февраля 2020 года Кузьменко, подозреваемую в деле Шеремета.

Обновлено в 23:52 Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Об этом вечером 13 декабря сообщило агентство Интерфакс-Украина. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил применить в отношении Кузьменкомеру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года". Решение подлежит обжалованию в течение пяти дней с момента его провозглашения.