«Обама раскритиковал методы Трампа борьбы с Covid-19»

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что администрация Дональда Трампа не справляется с эпидемией коронавируса. Многие чиновники ведут себя безответственно в условиях острого кризиса.
По мнению 44-го президента США, руководство страны даже не старается делать вид, что контролирует непростую ситуацию. Об этом Обама заявил в видеообращении к студентам-выпускникам нескольких колледжей и университетов, пишет BBC.
О чем Обама говорил студентам
Он отметил, что мир переживает сложные времена. Его охватила пандемия коронавируса и ужасный спад экономики.
По словам Обамы, критическая ситуация с коронавирусом дала понять, что некоторые политики не осознают, что они делают.
Многие из них даже не делают вид, что отвечают за что-нибудь, – пояснил Обама.
Бывший президент считает, что администрация Трампа не справляется с эпидемией коронавируса.
Правило не критиковать предшественника
Обратите внимание! По состоянию на 17 мая там зафиксировали более 1,5 миллиона случаев коронавируса. От болезни умерли более 90 тысяч больных, выздороветь удалось почти 340 тысячам.