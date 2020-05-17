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Обама раскритиковал методы Трампа борьбы с Covid-19

Обама раскритиковал методы Трампа борьбы с Covid-19 (3 новости)

«Обама раскритиковал методы Трампа борьбы с Covid-19»

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что администрация Дональда Трампа не справляется с эпидемией коронавируса. Многие чиновники ведут себя безответственно в условиях острого кризиса.

По мнению 44-го президента США, руководство страны даже не старается делать вид, что контролирует непростую ситуацию. Об этом Обама заявил в видеообращении к студентам-выпускникам нескольких колледжей и университетов, пишет BBC.

О чем Обама говорил студентам

Он отметил, что мир переживает сложные времена. Его охватила пандемия коронавируса и ужасный спад экономики.

По словам Обамы, критическая ситуация с коронавирусом дала понять, что некоторые политики не осознают, что они делают.

Многие из них даже не делают вид, что отвечают за что-нибудь, – пояснил Обама.

Бывший президент считает, что администрация Трампа не справляется с эпидемией коронавируса.

Правило не критиковать предшественника

  • Интересно, что в американской политике существует негласное правило. Бывшие президенты прямо не критикуют своих преемников.

  • Барак Обама придерживался этой традиции. Начиная с 2017 года, он не высказывался критически о действиях Дональда Трампа.

  • Однако на днях Обама открыто заявил, что поддерживает президентскую кампанию Джона Байдена. А в разговоре со своими бывшими сотрудниками назвал действия нынешнего правительства в условиях эпидемии коронавируса "абсолютно хаотичной катастрофой".

    • Обратите внимание! По состоянию на 17 мая там зафиксировали более 1,5 миллиона случаев коронавируса. От болезни умерли более 90 тысяч больных, выздороветь удалось почти 340 тысячам.

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    Украинская правда Украинская правда  ·  17.05.20, 15:13 Экс-президент США Барак Обама считает, что администрация Дональда Трампа не справляется с эпидемией коронавируса в стране. Источник: BBC со ссылкой на видеообращение Обамы к студентам-выпускникам нескольких…
    Телеграф Телеграф  ·  17.05.20, 16:26 Обама раскритиковал методы Трампа борьбы с Covid-19.
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