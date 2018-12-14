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Объем мирового долга достиг 225% глобального ВВП

Объем мирового долга достиг 225% глобального ВВП (4 новости)

«Объем государственного и частного долга в мире достиг рекордных $184 трлн в 2017 году, сообщается в обзоре Международного валютного фонда…»

По данным МВФ, мировой долг в 2017 году достиг рекордных 184 трлн долларов, что эквивалентно 86 тыс. долларов на человека и более чем вдвое превышает средний доход на душу населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

В целом, по данным МВФ, объем мирового государственного и частного долга 190 странах составляет около 225% валового внутреннего продукта.

Самыми крупными должниками являются США, Китай и Япония - три крупнейшие экономики мира. В то же время Международный валютный фонд отметил потенциальные риски глобальной экспансии этих стран, учитывая, что доля их долга превышает долю в объеме мирового ВВП.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту мировой экономики в 2018-2019 годах с 3,9% до 3,7%. Однако, как отмечается в обзоре за октябрь 2018 года, "эти темпы превышают уровень любого года за период 2012‒2016 годов".

По данным Всемирного банка, в 2019 году правительству Украины понадобится примерно 7,7 млрд долларов (5,8% ВВП) для погашения государственного долга (в иностранной и национальной валюте) и еще 2,9 млрд долларов (2,3% ВВП) для покрытия прогнозируемого дефицита государственного бюджета.

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