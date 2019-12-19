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Обладатель пояса IBF пообещал нокаутировать Ломаченко

Обладатель пояса IBF пообещал нокаутировать Ломаченко (5 новостей)

«Лопес считает, что наш боксер боится боя с ним»

Теофимо Лопес в дерзкой манере высказался касательно возможного поединка с чемпионом WBO, WBA, WBC Василием Ломаченко.

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РБК Украина РБК Украина  ·  19.12.19, 13:23 Новоиспеченный обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что готов нокаутировать чемпиона по версиям WBO, WBA и WBC украинца Василия Ломаченко. Об этом он заявил в эфире передачи Fight…
Обозреватель Обозреватель  ·  19.12.19, 15:03 Лопес считает, что наш боксер боится боя с ним
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.12.19, 15:03 Американец поделился мыслями относительно возможного боя с украинцем.
ТСН ТСН  ·  19.12.19, 15:41 Американский боксер настроен завершить поединок досрочно.
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