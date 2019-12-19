Обладатель пояса IBF пообещал нокаутировать Ломаченко

РБК Украина · 19.12.19, 13:23

Новоиспеченный обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что готов нокаутировать чемпиона по версиям WBO, WBA и WBC украинца Василия Ломаченко. Об этом он заявил в эфире передачи Fight…