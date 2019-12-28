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Обмен пленными. Закрывают один из пунктов пропуска на Донбассе

Обмен пленными. Закрывают один из пунктов пропуска на Донбассе (4 новости)

«В воскресенье, 29 декабря, из-за обмена пленными не будет работать контрольный пункт въезда-выезда Майорское на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.…»

Контрольный пункт въезда-выезда не будет работать 29 декабря "по техническим причинам", сообщили в штабе операции Объединенных сил. По данным "Думской", на КПВВ будет проходить обмен удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными территориями Донбасса. 29 декабря контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области не будет работать, проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook сегодня.

"Согласно распоряжению командующего объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут", сказано в сообщении.

"Думская" писала, что на КПВВ "Майорское" завтра будет проходить обмен удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными территориями Донбасса.

О том, что обмен состоится в "Майорском", также сообщила в Facebook шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

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После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он состоится 29 декабря.

В обмене могут принять участие Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков, которые подозреваются в захвате здания милиции в Мариуполе в 2014 году (на этой неделе суд изменил им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство), а также Николай Бутрименко, обвиняемый по делу о гибели 10 украинских спецназовцев на Донбассе в 2014 году (суд тоже отпустил его под личное обязательство).

Кроме того, в список на обмен внесены Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков, которых обвиняют в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году, в результате чего погибли четыре человека. Ожидается, что 28 декабря им огласят приговор. Прокурор Владимир Лымарь заявил, что считает вину всех троих доказанной, но попросил суд до вступления приговора в силу изменить им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, поскольку Россия "принципиально" настаивает на их обмене.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать ОРДЛО и пять бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве протестующих на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. 28 декабря апелляционный суд продолжит рассматривать ходатайства экс-беркутовцев об изменении им меры пресечения.

Также, по данным "Думской", Приморский райсуд Одессы освободил из-под стражи 11 человек, в том числе подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также "ряд других лиц с подобными обвинениями". Издание пишет, что их тоже готовят к обмену.

Террористы "ДНР" сообщали, что предварительная дата обмена 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

ФОТО К НОВОСТИ: «Обмен пленными. Закрывают один из пунктов пропуска на Донбассе»
Фото Пункт пропуска "Майорское" закроют 29 декабря - штаб ООС
Фото Обмен пленными: на Донбассе закроют пропускной пункт
Фото В воскресенье не будет работать один из пунктов пропуска из-за обмена пленными
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  28.12.19, 15:23 Завтра, 29 декабря, не будет работать контрольный пункт въезда-выезда Майорск на дорожном коридоре Бахмут - Горловка Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.Согласно…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.12.19, 16:15 В воскресенье, 29 декабря, из-за обмена пленными не будет работать контрольный пункт въезда-выезда Майорское на дорожном коридоре Бахмут - Горловка. Так, согласно распоряжению командующего Объединенных…
Голос.UA Голос.UA  ·  28.12.19, 16:58 Из-за обмена пленными в воскресенье, 29 декабря, не будет работать контрольный пункт въезда-выезда Майорское на дорожном коридоре Бахмут - Горловка. Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных…
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