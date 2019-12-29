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Обмен удерживаемыми лицами. Из "Борисполя" вылетел военный борт – журналистка

Обмен удерживаемыми лицами. Из "Борисполя" вылетел военный борт – журналистка (5 новостей)

«С Борисполя также вылетел специальный военный борт»

Из столичного аэропорта "Борисполь" вылетел военный борт. Он скорее всего предназначен для транспортировки украинцев, которых должны передать подконтрольные РФ боевики при обмене в Донецкой области.

Журналистка Соня Кошкина в своем телеграмме отметила, что военный спецборт покинул "Борисполь" около 9 утра.

"Специальный военный борт вылетел из "Борисполя". Несколько минут назад", - написала она.

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Что известно об обмене пленными? Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече. Передача находящихся между Украиной и подконтрольными РФ боевиками должна пройти 29 декабря в 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области. В Украину должны вернуться военные, которые во время войны на Донбассе попали в плен боевиков. Взамен Киев передаст РФ ряд скандальных личностей, которых накануне дня обмена освободили из-под стражи украинские суды. Среди них экс-беркутовцы, подозреваемые в расстрелах на Майдане, и трое организаторов теракта у Дворца спорта в Харькове в 2015 году.

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