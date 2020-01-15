  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Обнародована декларация бывшего главы СБУ: Грицак с женой имеют немалое состояние
Экономика и финансы
Голос.UA Голос.UA ·
· СБУ · Декларация · Квартира · Украинцы
Обнародована декларация бывшего главы СБУ: Грицак с женой имеют немалое состояние

Обнародована декларация бывшего главы СБУ: Грицак с женой имеют немалое состояние (5 новостей)

«У него внушительные сбережения на счетах»

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его семья имеет большое состояние, теперь стала доступна его декларация, заполненная перед увольнением. Об этом пишет Украинская правда и сообщает Центр противодействия коррупции. Данные взяты из декларации Грицака, внесенной в реестр НАПК 28 декабря 2019 года и исправленной ​​4 января 2020 года. По этим данным, Василий и Ольга Грицаки владеют пополам квартирой в Киеве на 94,9 кв м (с 2006 года). Супруги с 2008 года проживает в доме площадью 413 кв м и пользуется двумя участками по 800 кв м в Петропавловской Борщаговке Киево-Святошинского района Киевской области, а также двумя нежилыми помещениями площадью 70,8 кв м и 60,86 кв м (все это имущество принадлежит Зое Мельник – по данным СМИ, теще Василия Грицака). Ольга Грицак с 2012 года также владеет земельным участком в Хотяновке Вышгородского района Киевской области на 2135 кв м и пользуется еще одним участком там же на 1215 кв м (собственница – Каринэ Оганесян). С 2013 года жена Грицака владеет квартирой в Киеве на 79,1 кв м. Василий Грицак с июня 2019 года арендует в столице нежилое помещение общей площадью 113,2 кв м (у Антона Меньшикова). Супруги имеют 8 транспортных средств: Василий Грицак – легковушку Toyota Land Cruiser (2013) с октября 2013 года, грузовик Mersedes-benz G250D (1991) и мотоцикл Harley-Davidson (2013); Ольга Грицак – легковушку Land Rover Range Rover (2012) с июля 2019 года, грузовики Volkswagen Caddy Kasten 2008, Volkswagen LT35 (2005), Mercedes-benz Sprinter 416 cdi (2004) и Ford Transit (2012). Ольга Грицак владеет и является конечным бенефециаром ООО "Ольвия-1" (задекларированная стоимость – 300 000) Василий Грицак задекларировал зарплату в СБУ в 865 144 гривен. Доход его жены был больше: зарплата в ООО "Ольвия-1" – 120 215 грн, отчуждение движимого имущества – 1 620 000 грн, сдача имущества в аренду собственной фирме – 234 000 грн, предпринимательская деятельность – 1 872 500 грн. Наличными Василий Грицак держит 57 тысяч долларов, 18 тысяч евро, 770 тысяч гривен, Ольга Грицак – 45 тысяч долларов и 27 тысяч евро. На счетах в банках экс-глава СБУ держит 43 457 гривен, 1 649 евро и 1 936 долларов. Его жена задекларировала оборотные средства предпринимательской деятельности в объеме 1 853 333 гривен. Среди ценных вещей Василий Грицак задекларировал: наручные часы Rolex и двое наручных часов Audemars Piguet (приобретенные в 2005-м и 2011 годах). Его жена Ольга задекларировала: часы Patek Philippe, Jean Richard и Chopard, кольцо и брошь с драгоценными камнями ручной работы, а также брошь из белого металла с драгоценными камнями в виде бабочки. Ранее декларации сотрудников СБУ были засекречены, но в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке НАПК. Но изменения в этом законе коснулись и руководства силовых ведомств: теперь все они должны подавать открытые декларации. Первой появилась декларация Василия Грицака, который возглавлял СБУ в 2015-2019 годах, а до этого работал на различных должностях в спецслужбе. У действующих руководителей СБУ есть время подать декларации до 1 апреля.

ФОТО К НОВОСТИ: «Обнародована декларация бывшего главы СБУ: Грицак с женой имеют немалое состояние»
Фото Экс-глава СБУ впервые показал свою декларацию
Фото Участки, квартиры, броши и часы Rolex: экс-глава СБУ и его супруга оказались состоятельными украинцами
Фото Harley-Davidson и миллионы жены: экс-глава СБУ Грицак впервые обнародовал декларацию
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  15.01.20, 14:22 Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его семья имеет огромное состояние, теперь стала доступна его декларация, заполненная перед увольнением.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.01.20, 15:27   В сети появилась декларация экс-главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, где также указано имущество и сбережения его жены, документ опубликован на сайте НАПК.   Декларация Грицака появилась…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  15.01.20, 15:48 Бывший глава СБУ Василий Грицак обнародовал на сайте НАПК свою декларацию, которую подал 28 декабря 2019 года, перед увольнением из СБУ. Как известно, ранее декларации сотрудников СБУ были засекречены,…
Обозреватель Обозреватель  ·  15.01.20, 18:10 У него внушительные сбережения на счетах
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Экспорт сахара сократился более чем вдвое

Экспорт сахара сократился более чем вдвое
Обнародована декларация бывшего главы СБУ: Грицак с женой имеют немалое состояние

Обнародована декларация бывшего главы СБУ: Грицак с женой имеют немалое…
Бизнесмен Ярославский уведомил НБУ о намерении купить банк &quot;Кредит Днепр&quot;

Бизнесмен Ярославский уведомил НБУ о намерении купить банк "Кредит Днепр"
Украина возвращает приватизированный в 2018 году судостроительный завод «Океан»

Украина возвращает приватизированный в 2018 году судостроительный завод «Океан»
Курс валют на 15 января: доллар и евро снова подорожают

Курс валют на 15 января: доллар и евро снова подорожают
НБУ на 15 января повысил официальный курс доллара

НБУ на 15 января повысил официальный курс доллара
Украина перестроит ГТС под меньший объем газа. Но трубы выкапывать не будут, – Макогон

Украина перестроит ГТС под меньший объем газа. Но трубы выкапывать…
Межбанк закрылся снижением курса доллара

Межбанк закрылся снижением курса доллара
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полицейского заподозрили в вооруженном нападении на гражданского

Полицейского заподозрили в вооруженном нападении на гражданского
Сняли на видео странное поведение двух нардепов в Раде

Сняли на видео странное поведение двух нардепов в Раде
В Днепре велосипедист врезался в грузовую машину: есть пострадавшие

В Днепре велосипедист врезался в грузовую машину: есть пострадавшие
Во Львовском облцентре крови кончились запасы, ищут доноров

Во Львовском облцентре крови кончились запасы, ищут доноров
Это что-то невероятное: бой кота с тремя койотами поразил сеть

Это что-то невероятное: бой кота с тремя койотами поразил сеть
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ: «На меня выходили украинские клубы»

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ: «На меня выходили украинские клубы»
У Павлограді відбувся конкурс «Творче досягнення року»

У Павлограді відбувся конкурс «Творче досягнення року»
Кабмін затвердив перелік доріг, які ремонтуватимуть у 2020-му. Що робитимуть на Полтавщині?

Кабмін затвердив перелік доріг, які ремонтуватимуть у 2020-му. Що робитимуть…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.