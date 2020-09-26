Обнародовано видео моменту падения самолета с курсантами (3 новости) «Вчера на Харьковщине упал самолет с курсантами, погибли люди. Видео крушения появилось в сети»

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, на которых запечатлены последние секунды полета военно-транспортного самолета Ан-26 Вооруженных Сил Украины, потерпевшего крушение 25 сентября в Чугуеве Харьковской области.Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве, засняла последние секунды военно-транспортного самолета АН-26 Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Это видео должно помочь следователям и экспертам установить что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", написал он.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Все находившиеся на борту погибли,...