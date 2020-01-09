Обнаженная певица намекнула на беременность от Илона Маска

В сети обсуждают возможную беременность девушки Илона Маска 31-летней канадской певицы Грайс.

На странице в Instagram она опубликовала обнаженное фото с изображением младенца в утробе ее живота.

Грудь звезда прикрыла за длинными волосами, глаза отредактировала в фиолетовый цвет. Первое фото, с обнаженными сосками, не прошло цензуру соцсети.

Публикация от Grimes (@grimes) 8 Янв 2020 в 3:42 PST

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"Я думала о том, чтобы их скрыть. Но мне кажется, что без сосков фото выглядит не так дико. А беременность - это очень дикое и воинственное состояние", - написала исполнительница.

Пока представители певицы не комментируют слухи, но если они подтвердятся, для нее этот ребенок будет первенцем. Маск же воспитывает пятерых сыновей от предыдущего брака с канадской писательницей Джастин Маск, отношения с которой длились на протяжении 8 лет.

Дебютная публичное появление изобретателя Илона Маска и эпатажной канадской певицы и продюсера Граймс состоялась в мая 2018 года на красной дорожке бала Института костюма в Нью-Йорке. С того времени влюбленных видели вместе на прогулках, одна из которых даже прошла вместе с детьми генерального директора SpaceX.

Настоящее имя певицы - Клэр Буше. Имеет украинское происхождение и любит борщ. Ее бабушка - украинка.