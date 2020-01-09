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Обнаженная певица намекнула на беременность от Илона Маска

Обнаженная певица намекнула на беременность от Илона Маска (4 новости)

«Буше позирует полностью обнаженной, прикрыв грудь несколькими тонкими косами»

В сети обсуждают возможную беременность девушки Илона Маска 31-летней канадской певицы Грайс.

На странице в Instagram она опубликовала обнаженное фото с изображением младенца в утробе ее живота.

Грудь звезда прикрыла за длинными волосами, глаза отредактировала в фиолетовый цвет. Первое фото, с обнаженными сосками, не прошло цензуру соцсети.

Публикация от Grimes (@grimes) 8 Янв 2020 в 3:42 PST

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"Я думала о том, чтобы их скрыть. Но мне кажется, что без сосков фото выглядит не так дико. А беременность - это очень дикое и воинственное состояние", - написала исполнительница.

Пока представители певицы не комментируют слухи, но если они подтвердятся, для нее этот ребенок будет первенцем. Маск же воспитывает пятерых сыновей от предыдущего брака с канадской писательницей Джастин Маск, отношения с которой длились на протяжении 8 лет.

Дебютная публичное появление изобретателя Илона Маска и эпатажной канадской певицы и продюсера Граймс состоялась в мая 2018 года на красной дорожке бала Института костюма в Нью-Йорке. С того времени влюбленных видели вместе на прогулках, одна из которых даже прошла вместе с детьми генерального директора SpaceX.

Настоящее имя певицы - Клэр Буше. Имеет украинское происхождение и любит борщ. Ее бабушка - украинка.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.01.20, 10:58 Канадская певица Клэр Буше, известная под сценическим именем Граймс, намекнула на беременность от Илона Маска очень откровенным фото. Снимок появился на официальной странице звезды в Instagram. На фото…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  09.01.20, 10:59 Канадская певица Клэр Буше, более известная как Граймс, опубликовала в соцсетях снимок, который заставил фанатов задуматься о беременности звезды. Девушка основателя Tesla предстала перед подписчиками…
MIGnews MIGnews  ·  09.01.20, 12:06 Буше позирует полностью обнаженной, прикрыв грудь несколькими тонкими косами.
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