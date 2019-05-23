Оборонный бюджет США 2020: Сенат предлагает направить Украине 100 млн долл. на летальную оружие (6 новостей) «Сенат США предлагает увеличить до 300 млн долларов помощь Украине в оборонном бюджете на 2020 года»

Сенат Соединенных Штатов Америки предлагает увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в США.

По данным посольства, Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджет США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн. долларов для предоставления помощи по безопасности Украине, что на 50 млн долларов превышает ассигнования 2019 года.

Из указанной суммы 100 млн долларов должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.

"Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет", - говорится в сообщении.

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Закон о "Бюджет США на 2020 на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и палатой представителей и подписания президентом США.

Также в посольстве выразили благодарность Комитету по вооруженным силам Сената "за важное решение, направленное на усиление безопасности и обороны помощи США Украинскому государству в борьбе с российской агрессией, что продолжается".

Обновлено в 21:09 Отмечается, что Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны, которым санкционировано выделение Пентагону $300 млн для предоставления безопасности помощи Украине, что на $50 млн превышает ассигнования текущего года.

Обновлено в 21:37 Из указанной суммы 100 миллионов долларов должно быть направлено исключительно на летальные виды вооружений.