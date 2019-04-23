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Обострение на Донбассе: один боец ВСУ погиб и трое получили ранения (5 новостей) «Боевики нарушают пасхальное перемирие»

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки произвели 14 обстрела по позициям ВСУ на Донбассе. Два раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один украинский военный погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает в утренней сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил во вторник, 23 апреля.

Отмечается, что противник использовал минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, автоматическое стрелковое и снайперское оружие.

Обстрелы были зафиксированы возле Марьинки, Гнутово, Павлополя, Авдеевки, Опытного, Новоалександровки, Екатериновки, Золотого-4 и Попасной.

"С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи населенного пункта Гнутово из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", – добавили в штабе.

По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста были убиты, семь получили ранения. Также бойцы ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты.

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Обновлено в 08:44 Отмечается, что противник использовал минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, автоматическое стрелковое и снайперское оружие.

Обновлено в 09:00 В понедельник, 22 апреля, вооруженные формирования на Донбассе 14 раз обстреливали украинские позиции, нарушив режим прекращения огня, в том числе