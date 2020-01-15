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Обострение на Донбассе: погиб военный

Обострение на Донбассе: погиб военный (6 новостей)

«Вооруженные формирования РФ уже 9 раз нарушили режим прекращения огня»

В среду, 15 января, на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков погиб боец ВСУ. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба ООС. Отмечается, что за текущие сутки оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня. Пророссийские террористы применяли артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также велся снайперский огонь. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов. Позиции в районе населенного пункта Пески обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, под Васильевкой – из крупнокалиберного пулемета. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Под Светлодарском боевики применили миномет калибра 82 мм, под Новотошковским – миномет калибра 120 мм и автоматические станковые гранатометы. Позиции в районе населенного пункта Ореховое обстреляли дважды: из артиллерии калибра 152 мм и миномета калибра 120 мм. Как ранее сообщал Фокус: 13 января противник шесть раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За минувшие сутки, 14 января, противник 10 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.

ФОТО К НОВОСТИ: «Обострение на Донбассе: погиб военный»
Фото На Донбассе погиб украинский военный
Фото Обострение на Донбассе: погиб военный
Фото На Донбассе погиб украинский военный: террористы устроили масштабный обстрел
Фото На Донбассе погиб украинский военный
Фото В течение суток на Донбассе боевики 9 раз нарушили "режим тишины", один украинский военный погиб
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РБК Украина РБК Украина  ·  15.01.20, 18:29 С начала текущих суток, 15 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе) вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.01.20, 18:51 С начала среды, 15 января, сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр ООС. "Сегодня, 15 января, в…
Обозреватель Обозреватель  ·  15.01.20, 19:11 Вооруженные формирования РФ уже 9 раз нарушили режим прекращения огня
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  15.01.20, 19:37 Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 15 января, 1 военнослужащий Вооруженных сил погиб. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  15.01.20, 20:47 В течение текущих суток на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, применяя артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем,…
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