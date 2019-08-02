  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Обрушилась часть конструкции моста на Труханов остров в Киеве
Украина
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 17:27
· Обрушение
Обрушилась часть конструкции моста на Труханов остров в Киеве

Обрушилась часть конструкции моста на Труханов остров в Киеве (20 новостей)

«На мосту проводят дополнительные обследования»

Часть киевского пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров обрушился 2 августа.

Под опору конструкции упали обломки моста, сообщили в сообществе "Київ Оперативний" в Facebook.

На видео, опубликованном в соцсети, видно, что кусок бетона и арматуры, который упал, довольно большой.

"Еще один мост устал. На этот раз не выдержал пешеходный на Труханов остров, часть бетонной конструкции обвалилась", - уточнили в соцсети.

Обрушение подъезда в Магнитогорске: еще одна жертва и траур
Обрушение подъезда в Магнитогорске: еще одна жертва и траур

Пешеходный мост через Днепр построили в июле 1957 года. Его общая длина - 429 метров, он состоит из трех пролетов и имеет ширину 7 м.

Мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. С таким письмом обратился директор Института электросварки Борис Патон, сын выдающегося академика Евгения Патона, к команде "Слуги народа".

Обновлено в 17:22 В Киеве сегодня обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров.

Обновлено в 17:27 На мосту проводят дополнительные обследования.

ФОТО К НОВОСТИ: «Обрушилась часть конструкции моста на Труханов остров в Киеве»
Фото В Киеве обрушилась часть моста на Труханов остров
Фото "Еще один не выдержал" - в столице обвалился очередной мост
Фото В Киеве обрушилась часть пешеходного моста на Труханов остров
Фото "Устал". В Киеве от пешеходного моста на Труханов остров отпала часть
Фото В Киеве обрушилась часть конструкции пешеходного моста на Труханов остров
Фото Пешеходный мост на Труханов остров частично обвалился (Видео)
Фото В Киеве с пешеходного моста обвалились бетонные блоки
Фото На Пешеходном мосту на Трухановом острове обвалились части железобетонных конструкций
Фото Власти Киева отреагировали на частичное обрушение пешеходного моста
Фото В Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров (видео)
Фото Автодоровцы рассказали о состоянии пешеходного моста на Труханов, который частично обвалился
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  02.08.19, 14:28 2 августа в Киеве обрушилась часть мост. Об этом сообщили очевидцы в Киеве Оперативном. Они также опубликовали видео. «Еще один мост устал. На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал,…
Апостроф Апостроф  ·  02.08.19, 15:04 В сети появилось видео как в Киеве с пешеходного моста с Почтовой площади на Труханов остров упала часть бетонной конструкции.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.08.19, 15:05 В Киеве обрушилась часть бетонной конструкции Паркового моста. Об этом сообщает Киев Оперативный.Портал выложил видео, на котором видны обломки, лежащие под мостом:Парковый мост — пешеходный мост через…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.08.19, 15:45 В Киеве 2 августа обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции рухнули под опору.  Видео с места ЧП опубликовали в паблике Киев Оперативный…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  02.08.19, 15:59 В Киеве обвалилась часть пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции упали под опору. Видео с места ЧП опубликовали в паблике "Киев Оперативный" на Facebook.…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.08.19, 16:04 В Киеве сегодня, 2 августа, обвалилась бетонная часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. На видео с места инцидента видно, что упал довольно большой кусок арматуры и…
УНН УНН  ·  02.08.19, 16:06 В Киеве частично обвалился парковый пешеходный мост на Труханов остров. По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный). Об этом…
ТСН ТСН  ·  02.08.19, 16:32 Пользователи сети уточнили, что мост просто устал.
Гордон Гордон  ·  02.08.19, 16:37 В "Киевавтодоре" заявили, что парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, несмотря на обрушение железобетонных конструкций.Парковый пешеходный мост в Киеве, который связывает…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.08.19, 16:41 Пользователи сетей утверждают, что это из-за отсутствия капитального ремонта.
Телеграф Телеграф  ·  02.08.19, 16:43 Пешеходный мост на Труханов остров обрушился. Стали известны масштабы повреждений.
ForUm ForUm  ·  02.08.19, 16:52 В Киеве обрушилась часть бетонной конструкции Паркового пешеходного моста на Труханов остров.При этом в КГГА заверили, что мост безопасен для пешеходов, сооружение под наблюдением специалистов КП «Киевавтодормост».…
Газета День Газета День  ·  02.08.19, 16:54 С пешеходного моста, который соединяет правый берег Киева и Труханов остров, в пятницу, 2 августа, обвалилась часть конструкции. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях случайными очевидцами.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.08.19, 16:58 В Киеве обвалилась часть пешеходного моста, соединяющего правый берег и Труханов остров. Мост не стали закрывать для передвижения. Городские власти утверждают, что мост по-прежнему безопасен.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  02.08.19, 17:03 Часть железобетонных конструкций Пешеходного моста на Трухановом острове в Киеве обрушилась, однако Киевская городская государственная администрация заверяет в его безопасности для пешеходов. Об этом…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.08.19, 17:11 Парковый пешеходный мост на Труханов остров в Киеве безопасен для граждан, несмотря на его частичное обрушение. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА) в пятницу, 2 августа.…
АТН АТН  ·  02.08.19, 17:22 В Киеве сегодня обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров.
ТСН ТСН  ·  02.08.19, 17:27 На мосту проводят дополнительные обследования.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Обрушилась часть конструкции моста на Труханов остров в Киеве

Обрушилась часть конструкции моста на Труханов остров в Киеве
Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников

Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников
В Киеве произошел сбой на красной ветке метро

В Киеве произошел сбой на красной ветке метро
Генпрокуратура завершила расследование дела против Ющенко о растрате и помощи в завладении &quot;Межигорьем&quot;

Генпрокуратура завершила расследование дела против Ющенко о растрате и помощи…
Пешком по трассе: фанатка Олега Винника среди ночи пошла на концерт

Пешком по трассе: фанатка Олега Винника среди ночи пошла на…
Не планировал, но могу стать главой КГГА, – Ткаченко

Не планировал, но могу стать главой КГГА, – Ткаченко
Под Полтавой горит свалка площадью два гектара

Под Полтавой горит свалка площадью два гектара
В центре Днепра пьяный водитель Hyundai влетел в маршрутку - пострадали более 10 человек

В центре Днепра пьяный водитель Hyundai влетел в маршрутку -…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зеленский может проиграть войну с Кличко - эксперт

Зеленский может проиграть войну с Кличко - эксперт
СМИ назвали будущего посла Украины в США

СМИ назвали будущего посла Украины в США
Самый титулованный игрок мира нашел себе новый клуб

Самый титулованный игрок мира нашел себе новый клуб
В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
Правительство не приняло решения о закупке Нафтогазом &quot;спорного&quot; газа у Укрнафты

Правительство не приняло решения о закупке Нафтогазом "спорного" газа у…
Ученые назвали фрукт способствующий железной потенции

Ученые назвали фрукт способствующий железной потенции
Стильная пара: Свитолина и Монфис в одежде от украинских дизайнеров

Стильная пара: Свитолина и Монфис в одежде от украинских дизайнеров
Арестованный российский ракетный комплекс передали украинским военным

Арестованный российский ракетный комплекс передали украинским военным
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.