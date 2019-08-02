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Обрушилась часть конструкции моста на Труханов остров в Киеве (20 новостей) «На мосту проводят дополнительные обследования»

Часть киевского пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров обрушился 2 августа.

Под опору конструкции упали обломки моста, сообщили в сообществе "Київ Оперативний" в Facebook.

На видео, опубликованном в соцсети, видно, что кусок бетона и арматуры, который упал, довольно большой.

"Еще один мост устал. На этот раз не выдержал пешеходный на Труханов остров, часть бетонной конструкции обвалилась", - уточнили в соцсети.

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Пешеходный мост через Днепр построили в июле 1957 года. Его общая длина - 429 метров, он состоит из трех пролетов и имеет ширину 7 м.

Мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. С таким письмом обратился директор Института электросварки Борис Патон, сын выдающегося академика Евгения Патона, к команде "Слуги народа".

Обновлено в 17:22 В Киеве сегодня обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров.

Обновлено в 17:27 На мосту проводят дополнительные обследования.