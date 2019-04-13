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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 19:53
· Очередной раз · Кандидат в президенты · Стадион
"Общение с избирателями важнее, чем выходные в Париже" - Порошенко зовет Зеленского на стадион

"Общение с избирателями важнее, чем выходные в Париже" - Порошенко зовет Зеленского на стадион (7 новостей)

«Президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в это воскресенье на НСК Олимпийский»

Президент Петр Порошенко в очередной раз призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского принять участие в дебатах с ним на стадионе Олимпийский завтра, 14 апреля. Об этом президент сказал в своем видеообращении.

"Общение с миллионами украинцев важнее чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите, наконец, с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе", - сказал Порошенко.

Еще в день голосования в первом туре выборов, 31 марта, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В штабе Зеленского тогда заявили, что их кандидату не о чем разговаривать с Порошенко. Однако позже Зеленский записал видео, в котором согласился на дебаты, однако с рядом условий. В частности, комик настаивает, чтобы дебаты прошли на НСК Олимпийский. Через несколько дней он заявил, что хочет, чтобы дебаты на стадионе состоялись 19 апреля.

Вместе с тем Порошенко говорит, что 19 апреля дебаты должны состояться в студии Суспильного, потому что таковы требования закона, и предложил Зеленскому встретиться на Олимпийском 14 апреля.

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Обновлено в 18:47 Соответствующее обращение обнародовано на Facebook-странице президента.

Обновлено в 19:53 Президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в это воскресенье на НСК "Олимпийский".

ФОТО К НОВОСТИ: «"Общение с избирателями важнее, чем выходные в Париже" - Порошенко зовет Зеленского на стадион»
Фото Порошенко записал новое видеообращение к Зеленскому
Фото Порошенко записал новое видеообращение к Зеленскому
Фото "Общение с избирателями важнее, чем выходные в Париже" - Порошенко зовет Зеленского на стадион
Фото Порошенко вновь пригласил Зеленского на дебаты на НСК "Олимпийский": Общение с украинцами важнее, чем выходные в Париже
Фото Порошенко призвал Зеленского не бояться и прийти на дебаты 14 апреля на НСК "Олимпийский"
Фото Порошенко вновь пригласил Зеленского на дебаты на НСК "Олимпийский": Общение с украинцами важнее, чем выходные в Париже
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РБК Украина РБК Украина  ·  13.04.19, 17:44 Действующий президент Украины Петр Порошенко в новом видеообращении призвал Владимира Зеленского прийти завтра на дебаты на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Порошенко…
Комментарии Комментарии  ·  13.04.19, 17:55 Общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже, считает действующий глава государства. Действующий президент Украины Петр Порошенко в новом видеообращении призвал Владимира Зеленского прийти…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.04.19, 17:57 Президент Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты стадион "Олімпійський". Соответствующее видеообращение появилось на странице главы государства в Facebook. "Владимир…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.04.19, 18:05 Президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в это воскресенье на НСК "Олимпийский".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  13.04.19, 18:47 Президент Украины Петр Порошенко призвал претендента на свой пост Владимира Зеленского прийти на дебаты в воскресенье, 14 апреля, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Соответствующее обращение обнародовано на Facebook-странице президента.…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.04.19, 19:53 Президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в это воскресенье на НСК "Олимпийский".
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