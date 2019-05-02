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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 16:12
· Россия · Президент Украины · Аннексированный Крым · Граница
Общим между Украиной и Россией является только государственная граница – Зеленский о "мыжебратьях"

Общим между Украиной и Россией является только государственная граница – Зеленский о "мыжебратьях" (11 новостей)

«Новоизбранный президент подчеркнул, что продолжить поиски общего можно будет только после возвращения Украине контроля над границей»

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поиски общего Украина и Россия смогут начать только после возвращения украинским властям контроля над всей территорией государства. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из общего у Украины с Россией осталась только граница. Об этом она написал на своей странице в Facebook.

"Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", отметил Зеленский.

По его словам, запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий и содержание украинцев в плену не приближает урегулирование отношений между двумя странами.

"И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", подчеркнул новоизбранный президент.

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Он также отметил, что его радует общение с российскими политиками в публичном пространстве.

"Ведь интернет, как известно, все помнит, и эту дискуссию фиксировать миллионы людей во всем мире. Поэтому приглашаю в мир открытости и публичности", добавил Зеленский.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента, явка избирателей составила 61,37%. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов согласно им, победу одержал Владимир Зеленский с результатом в 73,22% голосов избирателей. За действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовало 24,45% избирателей.

Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что после публикации результатов выборов в "Голосі України" Верховная Рада определит дату инаугурации.

27 апреля в ответ на слова президента РФ Владимира Путина, заявившего, что получение российского гражданства могут упростить не только жителям оккупированного Донбасса, а всем украинцам, Зеленский сказал, что не советовал бы российским властям "соблазнять" украинцев паспортами РФ.

В ответ Путин назвал русских и украинцев единым народом, и заявил, что от введения общего гражданства выиграли бы и украинцы, и россияне.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Общим между Украиной и Россией является только государственная граница – Зеленский о "мыжебратьях"»
Фото Зеленский: После аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" с РФ у нас осталось только одно – государственная граница
Фото Зеленский: общего у РФ с Украиной лишь госграница
Фото Из общего с Россией у нас осталась только государственная граница, - Зеленский
Фото Зеленский: У РФ и Украины из общего только граница
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