  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб ООС
Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Январь
ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб ООС

ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб ООС (3 новости)

«Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет о том, что утверждение Специальной…»

Украинская сторона Специального центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) обвинила СММ ОБСЕ в предоставлении недостоверной информацию о якобы нарушениях украинской стороны. Соответствующее заявления во вторник, 7 января, приводит пресс-центр штаба ООС

"В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса", - говорится в сообщении.

По информации СЦКК, размещения указанной военной техники не подпадают под действие Минских соглашений по отводу вооружения.

В апреле военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март
В апреле военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март

"Согласно Минским договоренностям отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.01.20, 15:20 Украинская сторона СЦКК заявляет, что Наблюдательная миссия ОБСЕ подает неправдивую информацию в отчетах о том, что якобы украинцы нарушают условия минских договоренностей об отводе вооружения. Об этом…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.01.20, 18:52 Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет о том, что утверждение Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб ООС

ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб…
Зимний путь: поезд в Борисполь сломался по дороге в очередной раз

Зимний путь: поезд в Борисполь сломался по дороге в очередной…
Зеленский из заснеженных Карпат махнул в жаркий Оман: в чем причина

Зеленский из заснеженных Карпат махнул в жаркий Оман: в чем…
В зоне ООС подорвался грузовик с украинскими военными, есть погибший

В зоне ООС подорвался грузовик с украинскими военными, есть погибший
Рябошапка назначил прокурором Ровенской области Войтенко

Рябошапка назначил прокурором Ровенской области Войтенко
В центре Киева ночью сгорела машина, огонь перекинулся на жилой дом

В центре Киева ночью сгорела машина, огонь перекинулся на жилой…
В Киеве пьяный мужчина сломал палец полицейскому

В Киеве пьяный мужчина сломал палец полицейскому
Подросток на Житомирщине спас пенсионерку из пожара

Подросток на Житомирщине спас пенсионерку из пожара
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
МИД Ирана предоставил разъяснения по выходу страны из ядерной сделки

МИД Ирана предоставил разъяснения по выходу страны из ядерной сделки
Чемпион Турции пытался увести новичка Динамо - агент игрока прокомментировал ситуацию

Чемпион Турции пытался увести новичка Динамо - агент игрока прокомментировал…
НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака

НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака
США перекинули стратегічні бомбардувальники B-52 ближче до Ірану

США перекинули стратегічні бомбардувальники B-52 ближче до Ірану
ВИДЕО [18+]. Вывихнул палец! Жуткую травму получил центровой Филадельфии

ВИДЕО [18+]. Вывихнул палец! Жуткую травму получил центровой Филадельфии
Російській блогерці, яка незаконно відвідувала Крим, таки заборонять в&#039;їзд до України – МВС

Російській блогерці, яка незаконно відвідувала Крим, таки заборонять в'їзд до…
&quot;Мы знаем, кто на нас нападает каждый день&quot;: Пристайко заявил об отсутствии доверия к РФ после встречи в Париже

"Мы знаем, кто на нас нападает каждый день": Пристайко заявил…
Что такое &quot;криворожский харакетр&quot; и есть ли он у всех жителей Кривбасса,- ОПРОС

Что такое "криворожский харакетр" и есть ли он у всех…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.