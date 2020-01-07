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ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб ООС (3 новости) «Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет о том, что утверждение Специальной…»

Украинская сторона Специального центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) обвинила СММ ОБСЕ в предоставлении недостоверной информацию о якобы нарушениях украинской стороны. Соответствующее заявления во вторник, 7 января, приводит пресс-центр штаба ООС

"В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса", - говорится в сообщении.

По информации СЦКК, размещения указанной военной техники не подпадают под действие Минских соглашений по отводу вооружения.

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"Согласно Минским договоренностям отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера.