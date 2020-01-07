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Политика
Новый Регион Новый Регион · · Обновлено в 14:45
· Минские соглашения · Мониторинговая миссия · Миссия · Миссия ОБСЕ
ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию о нарушениях Украиной Минский соглашений - СЦКК

ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию о нарушениях Украиной Минский соглашений - СЦКК (8 новостей)

«В СЦКК пояснили, что размещена военная техника не подпадает под действие Минских соглашений»

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию о нарушениях украинской стороной Минских соглашений по отводу вооружения. Об этом сообщает украинская сторона Специального центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. «В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ

Обновлено в 14:21 В СЦКК пояснили, что размещена военная техника не подпадает под действие Минских соглашений.

Обновлено в 14:45 Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявляет о недостоверности информации в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ относительно нарушений военными Минских договоренностей по поводу отвода вооружения

ФОТО К НОВОСТИ: «ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию о нарушениях Украиной Минский соглашений - СЦКК»
Фото ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию о нарушениях Украиной Минский соглашений — СЦКК
Фото ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию о нарушениях Украиной Минских договоренностей по отводу вооружений – СЦКК
Фото ОБСЕ отчиталась о "запрещенном вооружении" с украинской стороны на Донбассе – СЦКК отрицает
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.20, 10:05 Украинская сторона СЦКК докладывает об очередных ограничениях свободы передвижения патруля СММ ОБСЕ во исполнении мандата СММ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.20, 12:52 В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.20, 13:01 СЦКК заявляет о недостоверной информации в отчетах ОБСЕ о якобы нарушении украинской стороной Минских договоренностей относительно отвода вооружения.
УНН УНН  ·  07.01.20, 13:38 "В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения, а именно…
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Гордон Гордон  ·  07.01.20, 14:20 Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе информирует, что размещение зенитных ракетных комплексов…
ТСН ТСН  ·  07.01.20, 14:21 В СЦКК пояснили, что размещена военная техника не подпадает под действие Минских соглашений.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.01.20, 14:45 Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявляет о недостоверности информации в отчетах Специальной мониторинговой…
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