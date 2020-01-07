ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию о нарушениях Украиной Минский соглашений - СЦКК (8 новостей) «В СЦКК пояснили, что размещена военная техника не подпадает под действие Минских соглашений»

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию о нарушениях украинской стороной Минских соглашений по отводу вооружения. Об этом сообщает украинская сторона Специального центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. «В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ

Обновлено в 14:21 В СЦКК пояснили, что размещена военная техника не подпадает под действие Минских соглашений.

Обновлено в 14:45 Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявляет о недостоверности информации в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ относительно нарушений военными Минских договоренностей по поводу отвода вооружения