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ОБСЕ зафиксировала "Грады" под оккупированным Луганском (5 новостей) «Разместив в центре оккупированного города тяжелое вооружение, боевики в очередной раз нарушили Минские соглашения»

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с 3 по 5 мая 20 ракетных систем залпового огня Град, которые размещены с нарушением линии отвода. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном в понедельник, 6 мая.

Так, 3 мая мини-беспилотник СММ зафиксировал семь систем БМ-21 Град, 122 мм на полигоне возле Миусинска, что на 62 км юго-западнее Луганска. Также зафиксировано восемь РСЗО (БМ-21) близ населенного пункта Садовый.

Кроме того, 4 мая зафиксировано пять танков (Т-72), пять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), десять буксируемых гаубиц (Д-30 – пять единиц и столько же 2А65 Мста-Б, 152 мм).

Также пять РСЗО БМ-21, пять зенитных ракетных комплексов (9К35 Стрела-10) и два противотанковых ракетных комплекса (9К111 Фагот, 120 мм) были замечены в центре Луганска.

В Житомирской области выпал огромный град

Ранее в ОБСЕ заявили о новых жертвах среди мирных жителей на Донбассе. А также зафиксировали свыше 13 тысяч нарушений режима прекращения огня за две недели.

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Обновлено в 08:59 Разместив в центре оккупированного города тяжелое вооружение, боевики в очередной раз нарушили Минские соглашения.

Обновлено в 09:54 4 мая наблюдатели видели 5 танков (Т-72), 5 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (Д-30 - 5 ед., 2А65 «Мста-Б», 152 мм - 5 ед.), 5 РСЗО (БМ-21), 5 зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10») и 2 противотанковые ракетные комплексы (9К111 «Фагот», 120 мм) в центре Луганска.