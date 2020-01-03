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ОБСЕ зафиксировала, как боевики размещают "Грады" на оккупированной Донетчине

ОБСЕ зафиксировала, как боевики размещают "Грады" на оккупированной Донетчине (4 новости)

«Системы залпового огня заметили вблизи населенного пункта Новоамвросиевское»

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на оккупированной части Донецкой области размещение с нарушением четырех реактивных систем залпового огня "Град". Соответствующая информация приведена в отчете СММ ОБСЕ за 3 января.

По данным СММ, патруль заметил реактивные системы залпового огня "Град" 1 января.

В отчете указано, что речь идет о 4 реактивных системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм). Их зафиксировали в неподконтрольных Киеву районах вблизи населенного пункта Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка).

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Ранее в СММ ОБСЕ рассказали о нарушении режима тишины на Донбассе в новогоднюю ночь.

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Униан Униан  ·  03.01.20, 21:26 Тяжелое вооружение замечено вблизи населенного пункта Новоамвросиевское (56 км на восток от Донецка).
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.01.20, 22:35 Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали размещение четырех реактивных систем залпового огня "Град" на оккупированной части Донецкой области. Тяжелое вооружение заметили вблизи…
ТСН ТСН  ·  04.01.20, 01:23 Системы залпового огня заметили вблизи населенного пункта Новоамвросиевское.
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