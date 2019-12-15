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Обстрел российской артиллерии: на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук

Обстрел российской артиллерии: на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук (6 новостей)

«Сержанту Сергею Михальчуку было всего 21 год»

Вчера на Донбассе во время артобстрела погиб боец бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Сергей Михальчук. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии. 21-летний нацгвардеец принял на себя основную часть осколков – таким образом он прикрыл собой сослуживца. За проявленный героизм Михальчука посмертно представят к высокой государственной награде. "Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно противостоял с оккупантами и погиб как настоящий воин. Наша бригада будет всегда помнить его героический поступок", – говорят в НГУ. За прошедшие сутки, 14 декабря, боевики 8 раз нарушили "тишину" на востоке Украины. Помимо погибшего нацгвардейца, ранены еще двое украинских бойцов. Как ранее сообщал Фокус: Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. В штабе ООС считают, что Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции. В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.12.19, 12:34 Сержанту Сергею Михальчуку было всего 21 год
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  15.12.19, 13:23 Стало известно имя украинского военного, погибшего в результате вражеского обстрела 14 декабря. Это Сергей Михальчук, военнослужащий Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. Личность…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  15.12.19, 13:48 В результате обстрела боевиками позиций сил Операции объединенных сил на Донбассе погиб 21-летний военный Национальной гвардии Украины Сергей Михальчук, прикрыв собой собрата. Об этом говорится в сообщении…
УНН УНН  ·  15.12.19, 14:00 Во время обстрела 14 декабря украинских позиций погиб сержант Сергей Михальчук, прикрыв своим телом собрата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Бригады быстрого реагирования Национальной…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  15.12.19, 14:43 За минувшие сутки на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец - сержант Сергей Михальчук. Он подорвался на мине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.  Нацгвардеец погиб в результате…
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Обстрел российской артиллерии: на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук

Обстрел российской артиллерии: на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук
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