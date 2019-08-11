Обстрелы на Донбассе не утихают: один погибший, один раненый (7 новостей) «В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины»

На Донбассе 10 августа один украинский военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания и один получил ранение в ходе обстрелов боевиками, отметили в штабе операции Объединенных сил.10 августа на Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиций Вооруженных сил Украины. Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что 10 августа во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, еще один военный получил ранение в результате обстрелов.

Сутки в зоне ООС: боевики несмотря на перемирие совершили обстрел из гранатомета

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала с 21 июля по 2 августа около 6 тыс. нарушений режима перемирия.