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Обстрелы на Донбассе не утихают: один погибший, один раненый

Обстрелы на Донбассе не утихают: один погибший, один раненый (7 новостей)

«В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины»

На Донбассе 10 августа один украинский военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания и один получил ранение в ходе обстрелов боевиками, отметили в штабе операции Объединенных сил.10 августа на Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиций Вооруженных сил Украины. Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что 10 августа во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, еще один военный получил ранение в результате обстрелов.

Сутки в зоне ООС: боевики несмотря на перемирие совершили обстрел из гранатомета
Сутки в зоне ООС: боевики несмотря на перемирие совершили обстрел из гранатомета

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала с 21 июля по 2 августа около 6 тыс. нарушений режима перемирия.

ФОТО К НОВОСТИ: «Обстрелы на Донбассе не утихают: один погибший, один раненый»
Фото На Донбассе под обстрелами погиб Нацгвардієць и ранен военный ВСУ
Фото Боевики в субботу тринадцать раз нарушили режим тишины на Донбассе, один военнослужащий погиб, один получил ранения – штаб ООС
Фото 10 августа боевики на Донбассе 13 раз обстреливали позиции украинских военных – штаб операции Объединенных сил
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.08.19, 08:11 Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки тринадцать раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, во время выполнения боевого задания…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.08.19, 08:25 В течение суток 10 августа пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Во время выполнения боевого задания погиб украинский воин, еще один получил ранение. Враг стрелял из минометов,…
Канал 112 Канал 112  ·  11.08.19, 09:38 За минувшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. НВФ обстреливали позиции украинских военных из запрещенного минскими договоренностями оружия 82-го калибра, а также гранатометов…
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