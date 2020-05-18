Обвал дома в Одессе: стали известны подробности (4 новости и 2 видео) «В Одессе во время обвала стены жилого дома жители обрушившихся квартир услышали треск и эвакуировались, так что никто не пострадал.…»

В Одессе в результате обвала стены в 5-этажном доме разрушены три квартиры. Также заблокировано движение одного из троллейбусов.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет, пишет местное издание "Думская".

На месте инцидента работают спасатели, которые выясняют, не остались ли под завалами люди. Известно, что в доме прописан 41 человек.

"В доме заселены 30 квартир, прописана 41 человек. Сотрудники департамента и ЖКС "Порто-Франковский" пытаются выяснить, кто теоретически может быть под завалами. Опрашивают жильцов дома, кто мог быть в разрушенных квартирах", - заявили в муниципальном департаменте городского хозяйства.

Уточняется, что движение троллейбуса №2, который проезжал рядом с местом инцидента, остановлено. В КП "Одесгорэлектротранс" говорят, что из-за серьезных повреждений контактную сеть на этом участке придется демонтировать. Поэтому, предполагают, что этот троллейбус прекращает работу на длительное время.

ЧП на улице Торговой, 20 в Одессе произошло 18 мая. Вызов о частичном разрушении стены пятиэтажного дома спасатели получили около 16.21.