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Обвиненный в педофилии актер «Глухаря» покончил с собой

Обвиненный в педофилии актер «Глухаря» покончил с собой (9 новостей)

«Михаил Фатеев повесился в СИЗО»

По данным источника "Интерфакса", актер российских телесериалов Михаил Фатеев, подозреваемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, покончил с собой в следственном изоляторе №3 Москвы.Российский актер Михаил Фатеев, подозреваемый в совращении 14-летнего подростка через интернет, предположительно покончил с собой в следственном изоляторе Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, тело актера обнаружили утром 11 октября в камере СИЗО №3.

Он сказал, что видеонаблюдение не зафиксировало посторонних в камере, а сосед Фатеева спал.

Источник добавил, что актер зашел в туалет, там его тело и было найдено.

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3 октября "РИА Новости", сославшись на сотрудников правоохранительных органов, сообщило, что Фатеев был задержан. Он вел "интимную переписку с несовершеннолетним, предлагая ему встретиться и продолжить общение, а также отправлял ему порнографические изображения".

Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 (развратные действия) и ч. 3 ст. 242 (распространение порнографических материалов с использованием СМИ) УК РФ.

Режиссер Роман Виктюк, в театре которого работал Фатеев, назвал обвинения наговором. Он отметил, что знает Фатеева 20 лет и "у них с женой хорошая семья".

Михаил Фатеев снимался в российских телесериалах "Глухарь", "На углу у Патриарших", "Марш Турецкого".

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