Объявление результатов может затянуться из-за праздников

Причиной этому станут праздники Объявления официальных результатов выборов президента Украины может затянуться из-за праздничных и выходных дней. Об этом сказал член Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко. "Пасха для украинцев - один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", - подчеркнул он. Также он отметил, что предварительные результаты выборов, по электронным протоколам, станут известны через 2-3 дня. Как сообщали "Комментарии", более 11 млн избирателей проигнорировали голосование во втором туре выборов президента Украины. Количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 646 тыс. 458 человек. А количество избирателей, получивших избирательные бюллетени во время второго тура, составляет 18 млн 403 тыс. 85 человек. Не приняли участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины 11 млн 243 тыс. 373 избирателя.