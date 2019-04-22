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Объявление результатов может затянуться из-за праздников

Объявление результатов может затянуться из-за праздников (5 новостей)

«В ЦИК уточнили, когда ждать подведения итога голосования»

Причиной этому станут праздники Объявления официальных результатов выборов президента Украины может затянуться из-за праздничных и выходных дней. Об этом сказал член Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко. "Пасха для украинцев - один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", - подчеркнул он. Также он отметил, что предварительные результаты выборов, по электронным протоколам, станут известны через 2-3 дня. Как сообщали "Комментарии", более 11 млн избирателей проигнорировали голосование во втором туре выборов президента Украины. Количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 646 тыс. 458 человек. А количество избирателей, получивших избирательные бюллетени во время второго тура, составляет 18 млн 403 тыс. 85 человек. Не приняли участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины 11 млн 243 тыс. 373 избирателя.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.04.19, 06:21 В ЦИК вечером 21 апреля предупредили, что подсчет голосов на выборах президента Украины, и, соответственно, официальное объявление результатов могут затянуться из-за длинных выходные на Пасху 2019 и последующих…
Канал 112 Канал 112  ·  22.04.19, 06:30 Объявление результатов президентских выборов во втором туре может состояться до конца апреля. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает РБК. "Объявление официальных результатов…
Факты Факты  ·  22.04.19, 07:21 В ЦИК уточнили, когда ждать подведения итога голосования
ForUm ForUm  ·  22.04.19, 07:25 Объявление результатов президентских выборов во втором туре может состояться до конца апреля. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает РБК-Украина.«Объявление…
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