Обыски у Антина Мухарского: В полиции сообщили подробности дела (6 новостей) «В Киеве в квартире шоумена Антина Мухарского, который ранее жаловался на безденежье, правоохранители провели обыски. Об этом сам Мухарский сообщил…»

13 декабря украинский шоумен Антин Мухарский рассказал об обыске в его киевской квартире, он предположил, что действия правоохранителей могут быть связаны с расследованием дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. В полиции сообщили, что обыск связан с расследованием дела о продаже наркотиков.Обыск в квартире украинского шоумена Антина Мухарского в ночь на 13 декабря не связан с расследованием уголовного производства об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Обыск в квартире, которую актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть интернет", отметили в полиции.

Там сообщили, что уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины расследует полиция Кропивницкого.

"Установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок". При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве", говорится в сообщении.

Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко

Так, на основании постановления суда, правоохранители провели обыск в квартире Мухарского на Подоле в Киеве потому, что ее снимали фигуранты дела о наркотиках.

"В результате в квартире изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы", рассказали в полиции.

Мухарский рассказал об обыске 13 декабря. Он предположил, что действия правоохранителей могут быть связаны с расследованием дела об убийстве Шеремета.

"Сейчас мои юристы и представители проводят расследование этого случая… Все это очень совпадает с вчерашней пресс-конференцией министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапки, которые якобы представили какие-то обвинения людям, которые занимаются волонтерским движением. Я тоже в некоторой мере имею отношение к этому движению", добавил он.

12 декабря Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция сообщила их имена: это Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Андрей Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), Юлия Кузьменко (заключена под стражу) и супруги Владислав и Инна Грищенко (были арестованы в сентябре и ноябре соответственно).

В феврале 2018 года Мухарский покинул Украину. Свой выезд из страны он связал с претензиями финансового характера бывшей жены, телеведущей Снежаны Егоровой. Он развелся с ней в 2016 году. У них трое общих детей: Андрей (2006), Арина (2010) и Иван (2012). В январе 2018 года стало известно об аресте имущества Мухарского по причине задолженности Егоровой 400 тыс. грн алиментов.

Обновлено в 14:12 Так, по версии правоохранителей, помещение, которое артист сдавал в аренду, проходит по уголовному делу продажи наркотиков через интернет. При этом следствие по наркотикам проводится в Кропивницком, а интернет-магазин в одном популярном мессенджере якобы работает через "закладки" из Киева.

Обновлено в 15:24 В Киеве в квартире шоумена Антина Мухарского, который ранее жаловался на безденежье, правоохранители провели обыски. Об этом сам Мухарский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. "Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часо