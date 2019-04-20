OCCRP: Коломойский с Боголюбовым вывели $5,5 млрд из Приватбанка через Кипр (4 новости) «Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов смогли вывести из него 5,5 миллиардов долларов через филиал банка на Кипре»

Экс-владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели $5,5 млрд из него через филиал банка на Кипре.

"Схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, потому что Нацбанк рассматривал кипрский филиал Приватбанка так же, как и его национальные филиалы. Чиновники не обнаружили, что деньги, которые перевели на Кипр, оставляют Украину", - говорится в материале Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Выводы организации основаны на аудите компании Kroll.

Кипрские регуляторы или не смогли обнаружить, что банковские переводы на общую сумму $5,5 млрд были подкреплены фиктивным контрактам, или не приняли необходимые меры, чтобы их остановить, отмечает OCCRP.