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"Очень горжусь своим происхождением". Мейхер показала свое детское фото и архивный снимок родителей

"Очень горжусь своим происхождением". Мейхер показала свое детское фото и архивный снимок родителей (4 новости)

«Надежда Мейхер рассказала о несбывшейся мечте / instagram.com/nadyameiher Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская заворожила поклонников фото в образе балерины. На своей странице…»

Успешная певица и дизайнер Надежда Мейхер удивила своих поклонников неожиданным признанием. Как рассказала артистка на своей странице в Instagram, в юности она мечтала о сцене, однако несколько иной - танцевальной.

Экс-участница "ВИА Гры" опубликовала архивное фото, на котором она в черном боди и пуантах позирует в красивой позе. Надежда поведала, что в то время мечтала о карьере балерины. Однако она очень довольна тем, что имеет сейчас и чего смогла достичь и считает, что все сложилось так, как и должно было.

"Когда-то, очень давно (лет 25 назад), эта девушка мечтала стать балериной.

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Но не стала)), и естественно не по причине большой наследственности, а потому, что просто НЕ судьба. Зато много другого осуществила и реализовала (танцовщица - народные танцы, певица, телеведущая, актриса, дизайнер, поэтесса, предприниматель...) Так бывает, теряя одну мечту, мы можем реализовать множество других. ОТПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ОБРЕСТИ... Сколько в этой фразе смысла и неоднозначности. Удачи вам!!!" - написала Мейхер.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Очень горжусь своим происхождением". Мейхер показала свое детское фото и архивный снимок родителей»
Фото "Очень горжусь своим происхождением". Мейхер показала свое детское фото и архивный снимок родителей
Фото Фото без грима: Надежда Мейхер опубликовала серию «настоящих» фото
Фото "Отпустить, чтобы обрести": Надежда Мейхер рассказала о несбывшейся мечте
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