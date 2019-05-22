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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 00:01
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Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря – Столтенберг

Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря – Столтенберг (9 новостей)

«Саммит Североатлантического альянса (НАТО) пройдет в Лондоне 3-4 декабря 2019 года»

Ближайший саммит североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3-4 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение в Twitter генсека НАТО Йенс Столтенберг.

"Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне", - написал он.

В 1949 году Великобритания была одной из двенадцати основателей НАТО, а Лондон был домом для первой штаб-квартиры альянса, говорится на сайте альянса.

"Поэтому это подходящее место для руководителей государств и правительств НАТО для планирования будущего альянса. Вместе мы рассмотрим текущие и новые вызовы безопасности, и как НАТО будет продолжать инвестировать и адаптироваться, чтобы оставаться опорой стабильности в последующие годы", - говорится в сообщении.

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Обновлено в 00:01 "Я рад объявить, что следующая встреча на высшем уровне лидеров союзников состоится 3-4 декабря 2019 года в Лондоне в ознаменование 70-летия НАТО", - заявил Столтенберг.

Обновлено в 00:01 Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе он обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Ближайший саммит лидеров стран НАТО пройдет в столице Великобритании 3-4 декабря нынешнего года. Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщается на сайте НАТО. "Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне", – сказал он. Генсек НАТО пообещал, что союзники НАТО "вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности", а также то, как НАТО работает над тем, чтобы оставаться "оплотом стабильности в последующие годы". Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе он обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Как сообщали "Комментарии", экстренный саммит ЕС должен состояться 28 мая 2019. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря – Столтенберг»
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.19, 20:09 Ближайший саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря, написал в среду в Twitter генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Униан Униан  ·  22.05.19, 20:38 Следующий саммит лидеров государств и правительств стран-членов Альянса состоится 3-4 декабря этого года.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.05.19, 20:46 Саммит Североатлантического альянса (НАТО) пройдет в Лондоне 3-4 декабря 2019 года.
Телеграф Телеграф  ·  22.05.19, 21:43 Генсек Йенс Столтенберг объявил дату проведения декабрьского саммита НАТО в Лондоне.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  22.05.19, 22:20 Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ближайший саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.05.19, 23:52 Очередной саммит НАТО состоится в Лондоне 3-4 декабря. Об этом сообщил в Twitter генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Рад объявить, что следующий саммит лидеров членов альянса состоится 3-4…
Канал 112 Канал 112  ·  23.05.19, 00:01 Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте НАТО. "Я рад объявить, что следующая встреча на высшем уровне…
Комментарии Комментарии  ·  23.05.19, 00:01 Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе он обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Ближайший саммит лидеров стран НАТО пройдет в столице Великобритании 3-4 декабря…
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