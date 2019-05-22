Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря – Столтенберг

Ближайший саммит североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3-4 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение в Twitter генсека НАТО Йенс Столтенберг.

"Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне", - написал он.

В 1949 году Великобритания была одной из двенадцати основателей НАТО, а Лондон был домом для первой штаб-квартиры альянса, говорится на сайте альянса.

"Поэтому это подходящее место для руководителей государств и правительств НАТО для планирования будущего альянса. Вместе мы рассмотрим текущие и новые вызовы безопасности, и как НАТО будет продолжать инвестировать и адаптироваться, чтобы оставаться опорой стабильности в последующие годы", - говорится в сообщении.

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Обновлено в 00:01 "Я рад объявить, что следующая встреча на высшем уровне лидеров союзников состоится 3-4 декабря 2019 года в Лондоне в ознаменование 70-летия НАТО", - заявил Столтенберг.

Обновлено в 00:01 Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе он обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Ближайший саммит лидеров стран НАТО пройдет в столице Великобритании 3-4 декабря нынешнего года. Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщается на сайте НАТО. "Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне", – сказал он. Генсек НАТО пообещал, что союзники НАТО "вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности", а также то, как НАТО работает над тем, чтобы оставаться "оплотом стабильности в последующие годы". Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе он обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Как сообщали "Комментарии", экстренный саммит ЕС должен состояться 28 мая 2019.