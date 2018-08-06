Одесский авиазавод запустил международный проект по производству самолетов (3 новости) «Одесский авиационный завод, вместе с США и Чехией начал международный проект по производству самолетов»

Одесский авиационный завод достиг предварительной договоренности с иностранными партнерами о начале кооперации по разработке и производству самолетов.

Как сообщили в "Укроборонпроме", предприятие подписало договор о намерениях с американской компанией Aviastar Invest Corp и чешским заводом DISTAR CZ a.s.

Стороны договорились о создании международного регионального сервисного центра, который займется текущим и капитальным ремонтом самолетов и вертолетов, а также подготовкой курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.

"Международное сотрудничество в сфере авиастроения — это основа для развития украинских авиапредприятий. Украина является одной из немногих стран в мире, которая может создавать самолеты, и наша задача — объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современной западной авионикой. Это позволит эффективно интегрировать украинское авиастроения в общемировую систему", — подчеркнул Александр Пащенко, заместитель генерального директора ГК" Укроборонпром по авиастроению.

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Чешское предприятие DISTAR CZ a.s. производит алмазный инструмент для горнодобывающей и металообрабатывющей промышленности, небольшую технику для строительства (бетономешалки, генераторы, насосы, фрезы), строительные материалы (брустчатку, плитку, лестницы, надгробные плиты), а также три типа легкомоторных самолетов, один из которых очень похож на Y1 "Дельфин", давно находящийся в стадии государственных испытаний на Одесском авиационном.

Небольшая американская компания Aviastar Invest Corp с офисом в штате Делавэр, США, консультирует по финансовым вопросам авиации