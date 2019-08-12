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Одесский лагерь Виктория впервые после пожара заселили детьми

Одесский лагерь Виктория впервые после пожара заселили детьми (6 новостей)

«В лагерь Виктория, где в сентябре 2017 года произошел масштабный пожар, унесший жизни трех девочек, снова заселили детей»

9 августа в детский оздоровительный лагерь Виктория, где в сентябре 2017 года в пожаре погибли три ребенка, вновь заселились дети, сообщает Думская. Начальник департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что первая после пожара смена состоит из 103 детей. По ее словам, это в основном дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере до 29 августа. Сообщается, что деревянные корпуса, один из которых сгорел в сентябре 2017 года, остаются под арестом, детей заселили каменные корпуса "Виктории", которые летом 2019-го отремонтировали. Как ранее сообщал Фокус: В ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Трое детей погибли, двое были госпитализированы. Исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение передать в пользование ВСУ на время военного положения в ноябре 2018 года лагерь "Виктория".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.08.19, 04:31 Деревянные корпуса лагеря, в одном из которых в 2017 году произошел пожар, остаются под арестом, поэтому детей поселили в каменных корпусах.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.08.19, 07:44 В лагерь "Виктория", где в сентябре 2017 года произошел масштабный пожар, унесший жизни трех девочек, снова заселили детей.
Главред Главред  ·  12.08.19, 08:37 Печально известный детский оздоровительный лагерь Виктория в Одессе, где 15 сентября сентябре 2017 года при пожаре погибли три девочки, начал снова функционировать. По информации, 9 августа в лагерь...
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  12.08.19, 08:45 Одесский лагерь Виктория впервые после трагедии, унесший жизни трех девочек, снова принял детей. Первая после трагедии смена прибыла в детское учреждение в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает Думская. Как…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  12.08.19, 08:52 9 августа в детский оздоровительный лагерь «Виктория», где в сентябре 2017 года в пожаре погибли три девочки, снова заселились дети. Об этом сообщает Думская. Начальник департамента образования и науки…
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