Одесский лагерь Виктория впервые после пожара заселили детьми

9 августа в детский оздоровительный лагерь Виктория, где в сентябре 2017 года в пожаре погибли три ребенка, вновь заселились дети, сообщает Думская. Начальник департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что первая после пожара смена состоит из 103 детей. По ее словам, это в основном дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере до 29 августа. Сообщается, что деревянные корпуса, один из которых сгорел в сентябре 2017 года, остаются под арестом, детей заселили каменные корпуса "Виктории", которые летом 2019-го отремонтировали. Как ранее сообщал Фокус: В ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Трое детей погибли, двое были госпитализированы. Исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение передать в пользование ВСУ на время военного положения в ноябре 2018 года лагерь "Виктория".