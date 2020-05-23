Один из лидеров автопроката объявил о банкротстве из-за коронавируса (3 новости) «При этом отмечается, что Hertz будет продолжать..»

Компания Hertz, которая специализируется на прокате автомобилей, объявила о банкротстве из-за последствий пандемии коронавируса. Она была на рынке с 1918 года.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, за 102-летнюю историю компания пережила Великую депрессию, остановку производства автомобилей в США во время Второй мировой войны и многочисленные потрясения цен на нефть.

При этом, объявляя о банкротстве, Hertz намерена остаться в бизнесе, реструктурируя свои долги и создавая финансово более здоровую компанию.

"Влияние коронавируса на спрос на поездки был внезапным и драматичным, что привело к резкому снижению выручки и будущих заказов компании. Остается неопределенность в отношении того, когда прибыль вернется и когда рынок подержаных автомобилей полностью откроется для продаж, что сейчас требуется", - говорится в заявлении компании.

В начале этого года компания имела 568 000 авто и 12 400 корпоративных и франчайзинговых локаций по всему миру. Пр...