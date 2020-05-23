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Один из лидеров автопроката объявил о банкротстве из-за коронавируса

Один из лидеров автопроката объявил о банкротстве из-за коронавируса (3 новости)

«При этом отмечается, что Hertz будет продолжать..»

Компания Hertz, которая специализируется на прокате автомобилей, объявила о банкротстве из-за последствий пандемии коронавируса. Она была на рынке с 1918 года.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, за 102-летнюю историю компания пережила Великую депрессию, остановку производства автомобилей в США во время Второй мировой войны и многочисленные потрясения цен на нефть.

При этом, объявляя о банкротстве, Hertz намерена остаться в бизнесе, реструктурируя свои долги и создавая финансово более здоровую компанию.

"Влияние коронавируса на спрос на поездки был внезапным и драматичным, что привело к резкому снижению выручки и будущих заказов компании. Остается неопределенность в отношении того, когда прибыль вернется и когда рынок подержаных автомобилей полностью откроется для продаж, что сейчас требуется", - говорится в заявлении компании.

В начале этого года компания имела 568 000 авто и 12 400 корпоративных и франчайзинговых локаций по всему миру. Пр...

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Канал 112 Канал 112  ·  23.05.20, 12:19 При этом отмечается, что Hertz будет продолжать...
Фокус Фокус  ·  23.05.20, 12:53 Одна из крупнейших мировых компаний по аренде автомобилей Hertz на фоне удушения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба компании.…
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