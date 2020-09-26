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Сегодня Сегодня · · Обновлено в 11:37
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Один из выживших в авиакатастрофе курсантов находится в критическом состоянии, - глава Харьковской ОГА Кучер

Один из выживших в авиакатастрофе курсантов находится в критическом состоянии, - глава Харьковской ОГА Кучер (4 новости)

«Один из курсантов Харьковского Национального университета воздушных сил, который выжил в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, находится в крайне тяжелом состоянии»

Одного из пострадавших в результате падения самолета Ан-26 оперируют, его состояние оценивается как тяжелое.

Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает "Суспільне"

По его словам, еще один человек в военном госпитале в состоянии шока, проходит обследование, предварительно, серьезных травм у него нет.

Отмечается, что в больницу госпитализировали одного из военных, который выжил в авиакатастрофе.

В Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.

Также мы писали о том, что к выполнению полета под Харьковом, где произошла авиакатастрофа Ан-26, в последний момент не был допущен один из курсантов.

К слову, президент Владимир Зеленский уже пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Обновлено в 11:37 За его жизнь врачи боролись до последнего, и ожоги были крайне тяжелыми.

ФОТО К НОВОСТИ: «Один из выживших в авиакатастрофе курсантов находится в критическом состоянии, - глава Харьковской ОГА Кучер»
Фото Одного из выживших в авиакатастрофе Ан-26 оперируют: он в тяжелом состоянии
Фото Один из выживших в авиакатастрофе под Чугуевом в крайне тяжелом состоянии – глава Харьковской ОГА
Фото Один из курсантов, который находился в критическом состоянии после катастрофы Ан-26, умер
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.09.20, 10:25 Один из курсантов Харьковского Национального университета воздушных сил, который выжил в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, находится в крайне тяжелом состоянии.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.09.20, 10:31 Один из курсантов Харьковского Национального университета воздушных сил, который выжил в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, находится в крайне тяжелом состоянии.
Газета День Газета День  ·  26.09.20, 11:37 Курсант, получивший 90% ожогов в авиакатастрофе под Харьковом, умер. Эту информацию сообщила пресс служба Харьковского горсовета со ссылкой на заведующего ожоговым отделением городской больницы скорой…
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