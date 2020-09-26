  1. Главная
  2. Новости
  3. Один из выживших в авиакатастрофе скончался в больнице
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" ·
· Пресс-служба · Больница · Ан-26 · Результат
Один из выживших в авиакатастрофе скончался в больнице

Один из выживших в авиакатастрофе скончался в больнице (4 новости)

«По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии - умер»

Один из курсантов, который выжил в результате авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом, умер в реанимации Харьковской больницы неотложной скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Харькова в субботу. 26 сентября.

В ведомстве подчеркнули, что информацию о смерти курсанта подтвердили в больнице.

"В ожоговом отделении больницы эту информацию подтверждают", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте находятся родственники курсанта, но они по объяснимым причинам отказываются говорить с журналистами.

Другой курсант, выживший при крушении самолета, находится в военном госпитале в Чугуеве.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что на месте крушения АН-26 спасатели продолжают разбор конструкций самолета и поиск "чёрных ящиков".

Ранее сообщалось, что утром 26 сентября спасатели нашли тело еще одного курсанта, погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом.

Вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. Очевидцы сообщали, что упал самолет. В сети было обнародовано видео.

Местные СМИ, ссылаясь на свой источник в Министерстве обороны Украины, где подтвердили инцидент, говорят, что катастрофа произошла около 20:45, вблизи города Чугуев. 

Указано, что на борту находились 28 человек.

ФОТО К НОВОСТИ: «Один из выживших в авиакатастрофе скончался в больнице»
Фото Один из выживших курсантов в катастрофе АН-26 скончался
Фото Один из выпрыгнувших из самолета курсантов умер в больнице
Фото Один из выживших в авиакатастрофе скончался в больнице
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Фокус Фокус  ·  26.09.20, 11:26 ...
Телеграф Телеграф  ·  26.09.20, 11:31 По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии - умер.
АТН АТН  ·  26.09.20, 11:49 Один из двух курсантов, которые выжили при крушении самолета в Чугуеве, скончался в ожоговом отделении Харьковской больницы скорой и неотложной пом
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Соль стал ближе к аренде в &quot;Тенерифе&quot;

Соль стал ближе к аренде в "Тенерифе"
Пілот АН-26 знав аеродром, як свої п&#039;ять пальців – Геращенко розповів нові подробиці про авіатрощу на Харківщині – фото

Пілот АН-26 знав аеродром, як свої п'ять пальців – Геращенко…
Жили небом: собратья погибших в АН-26 поделились воспоминаниями о них

Жили небом: собратья погибших в АН-26 поделились воспоминаниями о них
Мужчина с помощью автомойки создал на асфальте красивую фреску - этот шедевр сделал его звездой/Оказывается, повседневные дела можно выполнить оригинально и даже прославиться

Мужчина с помощью автомойки создал на асфальте красивую фреску -…
&quot;Вас любили и уважали&quot;: новые подробности о командире экипажа и курсантах

"Вас любили и уважали": новые подробности о командире экипажа и…
Украинский боксер Сергей Деревянченко оказался на 200 граммов легче соперника перед чемпионским боем

Украинский боксер Сергей Деревянченко оказался на 200 граммов легче соперника…
Прикрыла интимные места смайликом: провокационная дизайнер публикует эротические фото

Прикрыла интимные места смайликом: провокационная дизайнер публикует эротические фото
Коронавирус в Украине: Одесская область занимает 4 место по темпам заболеваемости

Коронавирус в Украине: Одесская область занимает 4 место по темпам…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.