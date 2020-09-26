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Один из выживших в авиакатастрофе скончался в больнице (4 новости) «По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии - умер»

Один из курсантов, который выжил в результате авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом, умер в реанимации Харьковской больницы неотложной скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Харькова в субботу. 26 сентября.

В ведомстве подчеркнули, что информацию о смерти курсанта подтвердили в больнице.

"В ожоговом отделении больницы эту информацию подтверждают", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте находятся родственники курсанта, но они по объяснимым причинам отказываются говорить с журналистами.

Другой курсант, выживший при крушении самолета, находится в военном госпитале в Чугуеве.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что на месте крушения АН-26 спасатели продолжают разбор конструкций самолета и поиск "чёрных ящиков".

Ранее сообщалось, что утром 26 сентября спасатели нашли тело еще одного курсанта, погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом.

Вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. Очевидцы сообщали, что упал самолет. В сети было обнародовано видео.

Местные СМИ, ссылаясь на свой источник в Министерстве обороны Украины, где подтвердили инцидент, говорят, что катастрофа произошла около 20:45, вблизи города Чугуев.

Указано, что на борту находились 28 человек.