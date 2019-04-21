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Думская Думская · · Обновлено в 10:39
· Наблюдатели
Один избирательный участок на Донбассе не открылся: заведено дело

Один избирательный участок на Донбассе не открылся: заведено дело (10 новостей)

«Правоохранители открыли уголовное производство»

Не все избирательные участки в Одессе открылись вовремя.

Как сообщают наблюдатели организации "ОПОРА", на участке № 511332, расположенном в тубдиспансере на улице Леонтовича, по состоянию на 8:30 не было кворума в комиссии — присутствовали только 5 человек из 12.

Председатель комиссии явился на участок в 8:15 и рассказал, что опоздал.

"Голосование началось только в 8:45, кворум в итоге составил 8 человек. Сами члены УИК дозванивались тем коллегам, которые опаздывали", — сообщили в "Избиркоме", ссылаясь на данные "ОПОРЫ".

Наблюдатели заявили, что курды зачистили от ИГИЛ последний город в Сирии
Наблюдатели заявили, что курды зачистили от ИГИЛ последний город в Сирии

Остальные участки, по данным муниципалитета, открылись вовремя.

Обновлено в 10:33 Один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству — в с. Лебединское Волновахского района, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев. «Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе. Это населенный пункт Лебединское Донецкой…

Обновлено в 10:39

ФОТО К НОВОСТИ: «Один избирательный участок на Донбассе не открылся: заведено дело»
Фото В Донецкой области не работает один избирательный участок – председатель Нацполиции
Фото Один избирательный участок на Донбассе не открылся: заведено дело
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УНН УНН  ·  21.04.19, 09:44 Избирательный участок в Чечеловском районе Днепра начала свою работу с 16-минутным опозданием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области."Избирательный…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.04.19, 09:57 Один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству – в с.Лебединское Волновахского района, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.
ТСН ТСН  ·  21.04.19, 10:00 Правоохранители открыли уголовное производство.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.04.19, 10:00 Один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству – в с.Лебединское Волновахского района, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.
Телеграф Телеграф  ·  21.04.19, 10:03 На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области, в столице все открылись вовремя.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  21.04.19, 10:15 В воскресенье, 21 апреля, в Украине по состоянию на утро не открылся один избирательный участок, в связи с чем полиция уже возбудила уголовное производство.
Униан Униан  ·  21.04.19, 10:23 В Лебединском Донецкой области участковая избирательная комиссия не приступила к работе.
Капитал Капитал  ·  21.04.19, 10:33 Один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству — в с. Лебединское Волновахского района, сообщил глава…
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