Один избирательный участок на Донбассе не открылся: заведено дело

Не все избирательные участки в Одессе открылись вовремя.
Как сообщают наблюдатели организации "ОПОРА", на участке № 511332, расположенном в тубдиспансере на улице Леонтовича, по состоянию на 8:30 не было кворума в комиссии — присутствовали только 5 человек из 12.
Председатель комиссии явился на участок в 8:15 и рассказал, что опоздал.
"Голосование началось только в 8:45, кворум в итоге составил 8 человек. Сами члены УИК дозванивались тем коллегам, которые опаздывали", — сообщили в "Избиркоме", ссылаясь на данные "ОПОРЫ".
Остальные участки, по данным муниципалитета, открылись вовремя.
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